Игорь Лифанов прилюдно покаялся

Игорь Лифанов всегда пользовался популярностью у противоположного пола. Актер обрел счастье с третьей женой, а вот перед двумя предыдущими избранницами много лет чувствует вину, так как, по словам артиста, он сделал им больно.

Свой первый брак, который продлился всего несколько месяцев, Игорь Лифонов называет студенческой ошибкой. Со второй женой Татьяной Аптикеевой звезда сериалов "Охота на Изюбря" и "Дикий" прожил 13 лет. У пары родилась дочь Анастасия.

igorlifanovofficial Игорь Лифанов пришел к Борису Корчевникову

Но союз распался, так как Лифанов на съемках сериала "Спецназ" в Севастополе встретил Елену Косенко. Актер тяжело переживал развод со второй женой. Он корил себя за измену. "Виноват в расставании, конечно, я. Со всеми своими женщинами сволочь была я, простите меня, женщины!", - покаялся в студии программы "Судьба человека" Игорь.

Актер признался, что в третью жену он влюбился сразу и без оглядки. "Проснулись - влюбились. Все. Я не хочу быть высокопарным, но нас с Леной на небесах соединили", - поведал он.

igorlifanovofficial Актер долго не мог простить себе предательства

По словам знаменитости, он сам себе не мог простить предательства. "Я не мог веселиться на костях, нам было с Таней трудно расходиться. Я по сей день понимаю, что я виноват, я человеку испоганил судьбу, это забыть невозможно... У нас с Таней не было дележа, никакой грязи в газетах, но самоедством я занимался, трудно было пережить, тем более маленький ребенок", - рассказал Игорь.

Лифанов отмечает, что не сразу женился на Елене. Сейчас он не понимает, почему ждал так долго. "Меня никто так сильно не любил. Это был тупизм, мне надо было жениться через год или тут же, но свадьба была только через девять лет", - добавил актер.