Бортпроводники авиакомпании «Победа» прокомментировали ситуацию с выпавшим из люльки ребёнком

Рейс авиакомпании «Победа» Махачкала — Сургут прибыл в пункт назначения, и пассажиры уже готовились выходить из салона. Один из бортпроводников заметил маму с двумя детьми: одному два года, а другой еще совсем маленький. Видно было, что женщине непросто с малышами, и тогда бортпроводник вызвался помочь. Мама передала ему люльку с грудничком, и он понес по трапу.

Бортпроводник был в одной ступеньке от земли, когда люлька от резкого движения малыша сильно наклонилась, малыш выпал и ударился лицом.

- Данияр действовал от чистого сердца, просто хотел помочь, - говорят другие проводники. - Но он молодой парень, даже представить себе не мог, что детей в переносках еще пристегивать нужно.

Коллеги бортпроводника рассказывают, что он очень переживает из-за случившегося:

- Он не отходил от медпункта в аэропорту, пока там осматривали ребенка. Мамочки и папочки, проверяйте всегда, пристегнут ли ваш малыш!

К счастью, травмы оказались не такими серьезными, как изначально казалось. Медики сообщили, что тяжелых последствий кроме перелома носа у малыша нет.

В авиакомпании «Победа» заявили, что перевозчик возьмет на себя все расходы, связанные с лечением младенца.