Путин соединил Арктику с Дальним Востоком

Месяц назад Дмитрий Медведев на встрече с президентом предложил не создавать отдельное министерство по развитию Арктики, а расширить функции уже существующего.

- У меня есть предложение - дополнить компетенцию министерства по развитию Дальнего Востока ещё и вопросами Арктики, - сказал Медведев. - Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей Арктической зоны, что, на мой взгляд, вполне естественно. И сейчас министерство по развитию Дальнего Востока занимается развитием Дальневосточной зоны, которая выходит на Арктику. По сути, это очень часто пересекающиеся вопросы: например, развитие Якутии или Чукотки – это всё равно развитие Арктической зоны.

Владимир Путин с предложением согласился и во вторник подписал указ "О совершенствовании госуправления в сфере развития Арктической зоны". Согласно ему на объединенное министерство теперь возложена функция "по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктики".