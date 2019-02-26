2019-02-26T18:53:23+03:00
Политика

Путин соединил Арктику с Дальним Востоком

Президент подписал указ о расширении Минвостокразвития на север
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments3
Владимир Путин с предложением согласился и во вторник подписал указ "О совершенствовании госуправления в сфере развития Арктической зоны"Владимир Путин с предложением согласился и во вторник подписал указ "О совершенствовании госуправления в сфере развития Арктической зоны"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Месяц назад Дмитрий Медведев на встрече с президентом предложил не создавать отдельное министерство по развитию Арктики, а расширить функции уже существующего.

- У меня есть предложение - дополнить компетенцию министерства по развитию Дальнего Востока ещё и вопросами Арктики, - сказал Медведев. - Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей Арктической зоны, что, на мой взгляд, вполне естественно. И сейчас министерство по развитию Дальнего Востока занимается развитием Дальневосточной зоны, которая выходит на Арктику. По сути, это очень часто пересекающиеся вопросы: например, развитие Якутии или Чукотки – это всё равно развитие Арктической зоны.

Владимир Путин с предложением согласился и во вторник подписал указ "О совершенствовании госуправления в сфере развития Арктической зоны". Согласно ему на объединенное министерство теперь возложена функция "по выработке госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктики".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Геннадий Зюганов - о «секретной» встрече с Дмитрием Медведевым в Тарусе: Да, премьер - в сапогах! Но и у меня непромокаемые ботинки! Всем "минималку" - 25 тысяч!
Об этом лидер КП РФ рассказал обозревателю Александру Гамову в эфире Радио " Комсомольская правда" [аудио]
Михаил Тимошенко о "целях для "Циркона" в США: В этих сообщениях мало конкретики, связанной с фактическим положением дел
Военный эксперт «КП» скептически отнесся к громким заявлениям о том, что наши подлодки находятся «на расстоянии выстрела» от американских центров принятия решений [видео]
Новости 24