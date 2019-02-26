Известному режиссеру понравилось целоваться с Собчак

Михаил Идов до сих пор не может отойти от поцелуя с Ксенией Собчак. Похоже, сценарист и режиссер долго будет помнить прилюдные ласки телеведущей.

Ксения Собчак буквально накинулась на Идова прямо на сцене и слилась с ним в страстном поцелуе. Известному режиссеру все понравилось.

Это длилось где-то секунд семь, и где-то секунде на пятой я реально забыл, что это все понарошку и такое шоу. И такой: "Секундочку, в этом что-то есть", - рассказал Михаил о своих впечатлениях на YouTube-шоу "вДудь".

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Все произошло на вручении премии "Человек года" журнала GQ. Михаил стал победителем в номинации "Писатель года". Собчак вручала ему награду. И хотя с того момента прошло уже более восьми лет, Идов все произошедшее помнит, как сейчас.

С его слов, это был очень интересный опыт, в большей степени приятный, чем неприятный. Идов сравнил поцелуй со сценой в кино, когда во время близости главных героев все другие события отходят на второй план.

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"Это очень странно. Это смысловая воронка как бы внезапно… Как в кино, плохом кино, как бы ты с кем-то целуешься, и все остальное исчезает. Это было что-то вроде этого", - делится ощущениями режиссер.

Идов также отметил, что на его счастье в зале не было супруги Лили. Женщина улетела в Штаты. Но Михаил как честный мужчина рассказал благоверной о страстном поцелуе с Собчак.

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Лили на этот поцелуй совсем не обиделась. Напротив, жену даже раздражало, что ее избранник зачастую ведет себя слишком стеснительно. А с Ксенией он поступил как истинный ловелас.