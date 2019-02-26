2019-02-26T19:04:52+03:00
Экономика

Россия и Киргизия: вектор на деловую, финансовую и экономическую кооперацию

В Бишкеке пройдет Восьмая Российско-Киргизская межрегиональная конференция «Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции»
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Восьмая Российско-Киргизская межрегиональная конференция «Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции» пройдет 27-28 марта в БишкекеВосьмая Российско-Киргизская межрегиональная конференция «Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции» пройдет 27-28 марта в Бишкеке
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27–28 марта в Бишкеке состоится Восьмая Российско-Киргизская межрегиональная конференция «Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции». Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития России и Министерство экономики Киргизии при поддержке Фонда Росконгресс. Мероприятие приурочено к государственному визиту президента России Владимира Путина.

«У Киргизии и России были, есть и будут общие интересы и ценности, которые объединяют наши народы и сохраняют устойчивость во взаимоотношениях. Наши страны сотрудничают по широкому спектру направлений: от политики, экономики до культуры и образования. Киргизия является активным игроком на евразийском пространстве и важным стратегическим партнером России в торгово-экономической сфере. Учитывая высокий интерес к мероприятию как со стороны регионов России, так и бизнес кругов, убежден, что форум задаст продуктивный вектор для деловой, финансовой и экономической кооперации между Россией и Киргизией», – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

Программой конференции предполагается проведение пленарного заседания и тематических круглых столов, где планируется обсудить пути реализации интеграционного потенциала в рамках ЕврАзЭС, а также двустороннее сотрудничество в рамках реализации цифровой повестки ЕврАзЭС, использование цифровых технологий в АПК, перспективы взаимодействия в финансовой сфере. На полях предстоящего мероприятия также пройдут биржа контактов для деловых кругов, семинар «Продвижение продукции на российский и киргизский рынки», питч-сессия российских и киргизских компаний, деловой завтрак министра экономического развития РФ Максима Орешкина и министра экономики Киргизской Республики Олега Панкратова с руководителями регионов и бизнесом.

Ожидается, что в рамках конференции состоится серия подписаний соглашений, как с участием глав регионов, так и деловых кругов, кроме того, на полях Конференции 27 марта состоится Форум ректоров Кыргызстана и России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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