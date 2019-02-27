«Промышленное освоение Дальнего Востока: Миллиардные инвестиции, рабочие места, забота о природе и рост экспорта»

На Российском инвестиционном форуме в Сочи было подписано 567 соглашений на общую сумму 968 миллиардов рублей. В основном они касались развития региональных проектов, сотрудничества между властями и бизнесом. Одно из крупнейших соглашений - между Хабаровским краем и «Русской медной компанией». В ближайшие годы РМК вложит в разработку крупнейшего медного месторождения ни много ни мало 115 миллиардов рублей. Что это значит для экономики региона и всей страны? И как это отразится на окружающей среде и жителях Дальнего Востока? «КП» подводит итоги прошедшего форума в Сочи.

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Малмыжское месторождение - крупнейшее золото-медное месторождение в России. Оно было открыто в 2006 году. Запасы составляют 5,16 млн тонн меди и 278 тонн золота, что делает его одним из самых больших в мире.

Содержание меди в руде – 0,41%, золота – 0,22 грамма на тонну.

В планах «Русской медной компании» - построить горно-обогатительный комбинат и запустить его в 2023 году. Проектируемая производительность – 35 млн тонн руды в год. Соглашение между РМК и Хабаровским краем предполагает сотрудничество в развитии горнодобывающей отрасли региона.

Русская медная компания приняла участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Автор фото: Андрей ЗАХАРОВ.

Речь идет о разведке и реализации инвестпроектов в сфере добычи и обогащения полезных ископаемых с использованием наилучших доступных технологий и наиболее безопасных для окружающей среды решений.

- Малмыжское месторождение - одно из крупнейших месторождений меди в России. Этот проект может стать одним из самых масштабных в горнодобывающей отрасли в мире. Но для нас важно еще и то, что, когда к нам заходит такой инвестор, он готов не только брать, но и помогать развивать ту территорию, на которой работает.

Правительство Хабаровского края открыто для таких проектов, - заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Предпочтение при трудоустройстве будет отдаваться местным специалистам, в том числе жителям Нанайского и Амурского районов Хабаровского края. По расчетам компании, на предприятии будет создано 1,4 тысячи высокотехнологичных рабочих мест, а объем отчислений ГОКа в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды превысят 100 млрд рублей.

- За 15 лет работы мы накопили уникальный опыт строительства современных, эффективных и экологически безопасных горнодобывающих предприятий. И мы готовы принести на Дальний Восток наши передовые технологии и экспертизу в области добычи и обогащения полезных ископаемых. Кроме того, РМК всегда стремится быть надежным социальным партнером для территорий присутствия, создавая благоприятные условия для социально-экономического развития местных сообществ, - подчеркивает президент Русской медной компании Всеволод Левин.

РМК и Правительство Хабаровского края подписали соглашение о сотрудничестве в области развития горнодобывающей отрасли региона. На фото: президент РМК Всеволод Левин и губернатор региона Сергей Фургал. Автор фото: Андрей ЗАХАРОВ.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Сложность такого рода проектов - это отсутствие необходимой инфраструктуры. На Дальнем Востоке эту обязанность на себя берет государство, чтобы обеспечить инвесторам более комфортные условия для работы.

- Малмыжское месторождение относится к разряду мировых.

Проект такого масштаба требует серьезных инвестиций в инфраструктуру и предъявляет повышенные требования к надежности поставщиков и предлагаемых ими решений, - говорит президент РМК Всеволод Левин.

Планируемая потребность в мощности - до 250 МВт.

Содействовать техническому присоединению нового промышленного объекта к единой энергетической сети будет ФСК ЕЭС. Документ о взаимодействии тоже был подписан на полях форума в Сочи.

- Присоединение и электроснабжение крупных горнодобывающих предприятий – большое направление работы ФСК. Особенно применительно к Дальнему Востоку. Оно дает комплексный эффект – как для якорных потребителей, так и для прилежащих территорий, - заявил председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров.

Компания уже провела анализ возможной схемы электроснабжения Малмыжского месторождения в Хабаровском крае. Она требует в первую очередь развития сетевой инфраструктуры.

- Предыдущий опыт совместной работы Русской медной компании с Федеральной сетевой компанией – пример эффективного взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому мы рады обрести в лице ФСК партнера в новом амбициозном проекте в Хабаровском крае, - подчеркивает Всеволод Левин.

Напомним, в 2018 году ФСК ЕЭС завершила работы по технологическому присоединению Михеевского ГОКа (Челябинская область, входит в Группу РМК) в объеме максимальной заявленной мощности – 80 МВт.

РМК представила свои крупнейшие инвестпроекты, которые призваны улучшить качество жизни в регионах и создать дополнительные высокотехнологичные рабочие места. Автор фото: Андрей ЗАХАРОВ.

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Малмыжское месторождение находится вблизи от крупнейших мировых потребителей меди - Китая, Японии и Южной Кореи. Другими словами, обладает уникальными экспортными возможностями.

- Сегодня активы Русской медной компании сосредоточены в основном на Урале и в Казахстане. Освоение Малмыжского месторождения станет для нас первым проектом на Дальнем Востоке. Богатые природные ресурсы и выгодное географическое положение вместе с поддержкой со стороны правительства России и руководства Хабаровского края делают этот проект для нас крайне привлекательным и перспективным, - поясняет Всеволод Левин.

Помогать в продвижении продукции за рубеж будет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

- Разработка Малмыжского месторождения будет иметь большое значение для промышленности и социально-экономического развития Хабаровского края, обеспечит создание сотни новых рабочих мест уже на первом этапе и почти полторы тысячи — при дальнейшей реализации проекта. Поэтому мы рассматриваем этот инвестиционный проект как один из приоритетных и готовы оказать ему всестороннюю поддержку, - заявил замгендиректора по привлечению инвестиций АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Георгий Колпачев.

- Дальний Восток – перспективный для нас регион. Он богат природными ресурсами и отличается выгодным положением по отношению к ключевым мировым рынкам сбыта. В последние годы здесь создана действительно удобная система сопровождения инвестиционных проектов. Поэтому мы приняли решение инвестировать в разработку Малмыжского месторождения и заинтересованы в том, чтобы стать долгосрочным стратегическим партнером государства по развитию Дальнего Востока, - дополняет вице-президент РМК по взаимодействию с органами власти и стратегическим коммуникациям Дмитрий Говоров.

Компания активно сотрудничает с властями регионов. На фото: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Челябинской области Борис Дубровский - на стенде РМК. Автор фото: Андрей ЗАХАРОВ.

ЛИКВИДАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА И МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Главной темой форума в Сочи стала реализация национальных проектов. Один из них - экология. По словам министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, финансирование мероприятий в рамках нацпроекта составит 4 триллиона рублей. Из них 3,5 триллиона - это внебюджетные источники, основными из которых станут промышленные холдинги.

- При модернизации имеющихся предприятий и проектировании новых мы внедряем наилучшие доступные технологии с опережением, чтобы они превосходили имеющиеся экологические стандарты и не потеряли актуальность в ближайшие годы. Благодаря этому мы можем перенести фокус внимания с экологической безопасности собственных предприятий на решение накопившихся проблем — внести свою лепту в экологическую реабилитацию территорий присутствия РМК и обеспечить устойчивое развитие и благоприятную окружающую среду для будущих поколений, - говорит вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.

Русская медная компания реализовывает сразу несколько важных проектов в области повышения экологической безопасности. В частности, завершает масштабную модернизацию завода «Карабашмедь» на Южном Урале. Вредные выбросы там уже сократились в 20 раз. Не менее важная задача - ликвидация накопленного экологического ущерба. Летом этого года планируется завершить рекультивацию бесхозного хвостохранилища обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Также в этом году компания планирует начать ликвидацию Коркинского угольного разреза в Челябинской области и приступить к проекту нейтрализации шахтных вод заброшенных выработок Гумешевского месторождения в Свердловской области.

ЛЮБОВЬ К РАБОЧЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ - С ПЕЛЕНОК

Любые инвестиции в регионы в конечном итоге приводят к росту благосостояния жителей. Идет рост налоговых сборов в бюджеты всех уровней и появляются дополнительные вложения в социальную инфраструктуру. И самое главное - появляются новые высокопроизводительные рабочие места. Тем не менее крупные компании, работающие в отдаленных регионах, часто сталкиваются с нехваткой профессиональных кадров. В том числе из-за не слишком привлекательного имиджа рабочих профессий. В последние годы эту проблему стали решать на федеральном уровне.

Как отметила в рамках форума в Сочи заместитель министра просвещения России Ирина Потехина, 59% школьников сегодня выбирают учебу в средних специальных учебных заведениях. Причем количество отличников в них с каждым годом растет. Крупные компании идут еще дальше. Они начинают подготовку кадрового резерва еще с детского сада.

Все желающие могли побывать на виртуальной экскурсии на обогатительные фабрики и медеплавильные заводы РМК. Автор фото: Андрей ЗАХАРОВ.

Как пояснила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, несмотря на то, что мероприятия по профориентации начинаются только в старших классах, первое представление о своем призвании и будущей профессии формируется уже в дошкольном возрасте. При этом на предпочтения ребенка влияет его окружение и представления о «модных» профессиях. РМК стремится расширить кругозор детей и рассказать об интересных сферах деятельности. В подшефных детских садах в городе Карабаше и селе Варна Челябинской области порядка 250 детей в игровой форме имеют возможность знакомиться с профессиями горнодобывающей и металлургической отраслей. А для учащихся старших классов РМК проводит профориентационные экскурсии на действующие ГОКи и металлургические заводы.

Следующим этапом формирования «кадрового резерва» является сотрудничество с техникумами и вузами. РМК финансирует целевую подготовку молодых специалистов по собственным программам для формирования кадрового резерва действующих и строящихся предприятий.

- Результат такого подхода не только в повышении профессионализма специалистов, которые приходят на предприятия Группы РМК после техникумов и вузов, но и повышение престижа рабочих профессий в целом, - говорит Анна Шабарова. - Молодые люди своими глазами видят высокий уровень культуры производства на наших предприятиях, возможности для профессионального развития и стремятся стать востребованным специалистом в какой-либо из отраслей российской промышленности.

По ее словам, внедрение наилучших доступных технологий и автоматизация производственных процессов на предприятиях РМК создают высокий спрос на квалифицированных рабочих, знакомых с новейшими технологиями, получивших качественное образование. Это способствует повышению престижа и популярности рабочих профессий. А значит действующие предприятия и новые проекты лидеров российской промышленности по всей стране будут обеспечены квалифицированным персоналом, что обеспечит рост производства и социально-экономическое развитие территорий.