Владимир Березин: Евровидение с бородатыми бабами — не главная проблема нашего общества

АВВА НЕТ, НЕТ БОЛЬШЕ АВВА

- Владимир Александрович, не пора ли прикрывать эту лавочку, где фрик-шоу вытесняет музыку и смысл?

- Нужно обратиться к истории этих конкурсов. К примеру, фестиваль в Сан-Ремо. Я комментировал трансляцию этого шоу какое-то время назад. Там были мои коллеги. В том числе, один из модераторов. И вот они говорили, что, мол, вот это - не то, и вот это - не так... А давайте попробуем порассуждать по другому? Если не одно десятилетие работает такой конкурс - может, он растет как кактус или ландыш? И его надо холить и лелеять. Оберегать, аккуратно поливать?

- Зачем?

- Потому что у него есть история. Бэкграунд. Наше настроение. Наша жизнь и эмоции.

- Когда-то на Евровидение побеждала АВВА. А сейчас - не пойми что...

- С АВВА трудно кого-либо сравнивать. Но и на других победителей мы смотрели радостно. Люди были счастливы. Относились к этому легко - и вскоре забывали. Эти конкурсы не для того, чтобы сажать кипарисы или оливковые деревья. Они для того, чтобы делать нашу жизнь интереснее, веселее. Мы изменились - а конкурс идет как шел много лет. Ну и кто же его за это упрекнет? Так и Сан-Ремо, и Евровидение, и «Славянский базар».

- Последний вы ведете много лет — и обходитесь без фриков на сцене почему-то?

- Я 26 лет его веду. Выхожу минут на 40 в начале. А когда ухожу, думаю: боже мой, ну что мне здесь делать? Но люди, которые туда приходят, наверное, полагают так: вне зависимости от седины волос и объема талии есть нечто более важное.

- Это вы о каких-то традициях, некоем символизме?

- Да! И мы это сохраним назло всем. Назло тенденции: жизнь такова — мы очень быстро прощаемся даже с тем, что имеет такой бэкграунд…

БАБА С БОРОДОЙ

- Но одно дело, когда бэкграунд конкурса — это Березин и Челентано, и другое — когда, не к ночи помянута, Кончита Вурст…

- Я то буду стараться вести до последнего своего зуба. А потом поставлю импланты - и продолжу. Конкурс не может идти-идти — и вдруг закончится. Я, конечно, сейчас уже и не вспомню, как на Евровидении принимали АВВА, Челентано и других будущих звезд. Но вот вижу итальянцев, которые в Москву до сих пор приезжают - и нас до сих пор веселят. Когда то именно Евровидение или Сан-Ремо нам их подарило.

- Это все в прошлом веке было, а сейчас - подарило даму с бородой.

- Ну да, вот так. Я на старые, традиционные конкурсы смотрю с глубоким уважением и даже трепетом. Я был юн — а они уже были. Я уже давно не юн — а конкурсы эти все ещё есть. Для меня важный аспект: нельзя смотреть на происходящее только своими глазами. Нельзя мерять только своими мерками. Не надо транслировать как абсолютную истину лишь собственные впечатления.

- Однажды мы отказались транслировать финал Евровидения.

- Ну и кому, и что мы этим доказали? Я был экспертом на России-1, когда победила женщина с бородой. И я тогда в первый раз сказал себе — прежде чем высказать свою эмоцию, оглянись вокруг. Мы тогда не победили - победил вот этот фрик. И что?

- Вы не согласны с тем, что наш культурный код с подобными персонажами , мягко говоря, не совместим...

- Но я то не против! Однако когда наши певицы год за годом выходили на сцену, едва прикрыв трусы — это что было? Сегодня когда девочки выходят в таком виде, и когда этого так много — меня это даже не будоражит.

Эти книжки стоят на одной полке. Эксперты, не кидайтесь чуть что бить морды — в том числе, в оценке событий.

БОРЯ, ЧТО С НАШИМ ГНЕВОМ?

- Так все же об актуальности Евровидения...

- Если кто-то предлагает его закрыть, то хочется спросить — а что, мы его открывали?

- Когда победила Вурст — что вы говорили в эфире?

- Я тогда сидел в студии и в первый раз сказал себе: вот сейчас соберутся добровольцы и отправятся на борьбу с Кончитой. Но прежде чем давать оценки — оглянитесь вокруг!

- Только себе это сказали или вслух?

- Я подозвал Борю Корчевникова и сказал ему: Боря, а не сильно ли мы праведны в своем гневе? А кто вот напротив нас в студии сидит? А сидит тут Сергей Зверев. Который тогда как раз начал активно петь. Ну, Вурст действительно пела, хотя бы. А у нас в экспертах сидит парикмахер, к которому я отношусь с уважением как к брадобрею, к его необычности. И умный Корчевников сказал «ой!». И мы начали гасить свой праведный пыл. Ну и что же нам делать — например, когда не пустили нашу Юлю, и мы не транслировали Евровидение из Киева?

- Да, как в таких ситуациях поступать?

- Не пустили девочку на коляске— и не надо! Я горжусь ее силой воли. Но на яркий конкурс, где выступают звезды — зачем посылать инвалида? Для меня победой было выступление «Бурановских бабушек» — которые стали вторыми. Я с ними дружу.

Эстрада для того и существует - чтобы у зрителя осталось приятное впечатление. Этот конкурс — постоянный поиск формы и… неглубокого содержания. Как когда-то спорили об оперетте — где под музыку бегают и ногами дрыгают.

БАБУШКИ НА ЕВРО

- Значит, конкурс Евровидение себя не изжил?

- Изжил-не изжил — не моя прерогатива. Наш жанр — это зеркальное отражение жизни. В жизни во всех ее проявлениях есть развлекательная часть. Даже баба с бородой — это же просто смешно! За нее голосовали по приколу!

- Шоу должно продолжаться, как пел Фредди Меркьюри?

- Вот почему мы бабушек- колхозниц посылали на Евровидение? Они роются в земле, держат курочек , а еще поют — ну и зачем мы их посылали на Евровидение? По приколу — правда?

- Вы сами то в мае будете смотреть финал Евровидения в Тель-Авиве?

- Чтобы я поставил себе в планы такой просмотр, несмотря на свою занятость — я что, сумасшедший? Если где-нибудь зацепится и я буду свободен — посмотрю, что там происходит. Но это не конкурс Чайковского, где соревнуются мастерство и искусство. Когда Верка Сердючка поехала на Евровидение и чуть не победила — чем она была лучше нынешних конкурсантов?

- Простым зрителям как к этому всему относится?

- Относитесь к этому полегче. Люди десятилетиями смотрели — и не парились. Не нравится — включите канал Меццо или Ностальгию. Или послушайте концерт Чайковского. И кайфаните. Если где-то у меня смартфон пикнет - я посмотрю. Кусочек. Понаблюдаю за стилистикой, светом, ведущими. Какие тенденции, какой прикол. Участие фриков дает нам сигнал, чтобы мы тоже не парились.

- Конкурс должен дойти до абсурда?

- Он искал постоянно, и появлялись девушки из Израиля, которые были мальчиками — но это образ нашей жизни, которая так беспардонно смешна. Бывает нелепа, бывает политизирована, бывает ого-го. Я бы не стал собирать подписи за закрытие Евровидения. Если это самая опасная проблема для нашего общества - я бы просто не смотрел этот конкурс. Ну или по схеме - не участвуем, и не транслируем. Или не участвуем — но транслируем, и вот мы сядем и посмотрим, что же там происходит.

Ребята, все вопросы кроме вопросов войны и мира сегодня второстепенны. Не будем жечь свои нервы. Давайте будем иронично относиться к себе.

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