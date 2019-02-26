Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил журналистов за расследование по уборке снега

Нынешняя зима выдалась в Санкт-Петербурге очень снежной. С начала сезона здесь выпало более 159 см осадков. Это выше нормы. Коммунальщики этой зимой уже вывезли с городских улиц больше 3 млн. кубометров снега. И работа продолжается.

В минувшие выходные один из федеральных каналов показал сюжет, посвященный некачественной уборке снега в районах Северной столицы. Журналисты провели собственное расследование и выявили несколько серьезных недочетов в работе подрядных организаций и городских служб.

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня прокомментировал ТВ-сюжет и поблагодарил журналистов:

«Я дал соответствующее поручение контрольному управлению провести проверку фактов, которые указаны в журналистском расследовании. Прежде всего я бы хотел поблагодарить журналистов, которые провели это расследование, приехали в Санкт-Петербург, нашли факты соответствующие».

Глава региона пообещал, что Правительство Санкт-Петербурга будет работать в этом направлении максимально плотно - создана специальная комиссия, контрольное управление. Параллельно свою проверку проводят и правоохранительные органы.

«Вчера было заседание и совещание с членами правительства. Правительству даны жесткие указания по поводу приобретения техники, приобретения средств малой механизации для уборки дворов... Кроме всего прочего, проводится проверка по поводу качества уборки и наличия дворников, которые обязаны были убирать дворы. Почему оказалось их недостаточно? Почему официальный и фактический состав разнятся в два раза?».

Заявление Александра Беглова прокомментировали эксперты.

- Опыт больших городов показывает, что эффективно заниматься уборкой снега с улиц можно только при полной координации коммунальщиков, различных служб и компаний, которые складируют снег, - говорит политолог Марат Баширов. - Беглов запустил внутреннюю ревизию «наследия», которое ему досталось от предыдущего руководства города. Параллельно журналисты вели свое расследование. И выяснилось, что в этой системе царят приписки. Например, некоторые компании, которые выиграли тендеры еще при предыдущей городской власти, постоянно отправляли отчеты по уборке улиц с «фотографиями», которые не отображали реальную картину. На мой взгляд, Беглов в своем заявлении еще не упомянул, что для комплексного решения проблемы, связанной со снегом, нужна также координация работы и петербуржского ГИБДД. К сожалению, даже на центральных улицах города нет «карманов» для парковки машин, поэтому их бросают прямо на проезжей части. В зимнее время, когда с улиц нужно убирать снег, это тоже большая проблема. Я уверен, что в будущем ситуация будет меняться - городское правительство держит ее на контроле. Но в то же время в процессе внутреннего расследования обязательно должны быть найдены и наказаны все виновные.