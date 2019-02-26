93-летний итальянец стал отцом: ребенка родила его 42-летняя жена

Необыкновенно красивая история случилась в аккурат на День Святого Валентина в роддоме города Чериньола в регионе Апулия, что на юге Италии. Сначала все было как обычно. В приемный покой поступила 42-летняя роженица со схватками, которая в обычном порядке без каких-либо осложнений родила прекрасного малыша в столь романтический день. Для Италии роженицы такого возраста давно не новость, а часто вполне себе нормальное явление. А вот отцы, которым за 90 — другое дело!

Рядом с роженицей все время находился престарелый мужчина. Сначала врачи посчитали, что это ее отец или друг. Но когда он сказал, что он — отец новорожденного, и что эта женщина — его законная супруга, то сначала приняли за шутку. Мужчина 1925-го года рождения выглядел бодро и заверил на полном серьезе, что у него были близкие отношения с женой ровно девять месяцев назад, и что это его ребенок, и что все происходило самым естественным путем. Медсестра, которая заполняла документы, только открыла рот от удивления. Скоро эта новость распространилась по всему госпиталю «Татарелла», кто-то не верил, а кто-то восхищался. Она попала в итальянские СМИ и пошла гулять по соцсетям.

О мужчине стало известно, что он бывший кузнец, родом с севера Италии, а его жена имеет марокканские корни. Они поженились в 2015 году и живут вместе в городке Орта Нова, в провинции Фоджа. И как заявил итальянским СМИ счастливый отец, он собирается жить еще долго.

Многие комментаторы стали высказывать закономерные сомнения в том, что мужчины в таком возрасте вообще способны к зачатию и к половому акту. И стали советовать мужчине сделать ДНК ребенка. А вот итальянские журналисты задались вопросом: До какого же возраста мужчины могут иметь детей? И тут выступили итальянские врачи и ученые сексологи, которые пояснили, что мужские сперматозоиды производятся без перерыва всю жизнь мужчины.

- Сперматогенез - это непрерывный процесс. Производственный цикл длится 70 дней, поэтому каждые три месяца мужские половые клетки полностью обновляются. Также не существует точного возраста пропадания эрекции у мужчин, - рассказали они, - Нормально, что с возрастом становится все труднее добиться эффективного, продолжительного полового акта и иметь удовлетворительные сексуальные отношения. Здесь важную роль играет состояние здоровья конкретного мужчины. К примеру, если 75-летний мужчина в хорошей физической форме, не курит, не имеет сосудистых заболеваний и диабета, у него нормальный вес, то он может иметь более эффективную, качественную эрекцию, чем 50-летний мужчина с избыточным весом, ведущий сидячий образ жизни, курящий и имеющий какое-то серьезное заболевание.

Согласно статистике, первые сложности с эрекцией начинаются у мужчин около 50 лет. Но это не значит, что мужчина не может иметь ее в 70 или в 90. Фактически у мужчины может быть эрекция и в очень преклонном возрасте, вплоть до дня его смерти.

Пользуясь случаем, итальянские врачи подчеркнули, что именно курение является одним из наиболее важных факторов развития ранней эректильной дисфункции, цитата: «Повреждение, которое курение наносит артериям сердечно-сосудистой системы, а также легочной артерии, затрудняет циркуляцию крови в кавернозных артериях и, следовательно, вызывает импотенцию. Артерии маленького диаметра полового члена легче повреждаются дымом, чем крупные кровеносные сосуды, и, следовательно, дефицит эрекции может проявляться как первый симптом диффузного сердечно-сосудистого заболевания. В некоторых случаях импотенция является тревожным сигналом для более серьезных патологий, которые еще не были диагностированы.

Алкоголь меньше вовлечен в этот процесс, потому что в первую очередь вызывает расширение сосудов и облегчает приток крови в пещеристое тело. Но злоупотребление алкоголем, безусловно, является причиной серьезного повреждения печени и сердечно-сосудистой системы, поэтому его следует принимать в небольших количествах вместе с едой и всегда проверять артериальное давление, а также чаще сдавать анализ крови».

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