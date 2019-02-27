Реал Мадрид - Барселона 27 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Испании по футболу
Футболисты "Реала" и "Барселоны" проведут второй поединок в полуфинале Кубка Испании. Три недели назад именно эти два испанских топ-гранда провели поединок в столице Каталонии. Тот поединок завершился вничью 1:1. "КП" рассказывает о главных событиях поединка Реал Мадрид - Барселона 27 февраля 2019.
Статистика личных встреч Реал Мадрид - Барселона 27 февраля 2019
200 раз команды играли между собой во всех турнирах. Из них 177 игр клубы провели в чемпионатах Испании. В испанских первенствах "Реал" побеждал в 72 играх, в 71 встречах победа доставалась "Барселоне". Остальные 34 поединка завершились вничью. В последней игре, которая прошла 28 октября 2018 года на стадионе "Камп Ноу", каталонцы одержали разгромную победу 5:1.
Точное время начала матча Реал Мадрид - Барселона 27 февраля 2019
Матч Реал Мадрид - Барселона 27 февраля 2019 года и начнется в 23:00 по московскому времени.
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона 27 февраля 2019
"Барселона" - фаворит поединка против мадридского "Реала". Каталонский клуб выглядит получше в последнее время, но мадридцы поднялись хорошо в турнирной таблице испанского первенства.
Телетрансляция матча Реал Мадрид - Барселона 27 февраля 2019
Телетрансляция матча Реал Мадрид - Барселона 27 февраля 2019 года пройдет на телеканале Матч ТВ в 22:55 по московскому времени.
Реал Мадрид - Барселона 27 февраля 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU