Реал Мадрид - Барселона 27 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Испании по футболу

Футболисты "Реала" и "Барселоны" проведут второй поединок в полуфинале Кубка Испании. Три недели назад именно эти два испанских топ-гранда провели поединок в столице Каталонии. Тот поединок завершился вничью 1:1. "КП" рассказывает о главных событиях поединка Реал Мадрид - Барселона 27 февраля 2019.

Статистика личных встреч Реал Мадрид - Барселона 27 февраля 2019

200 раз команды играли между собой во всех турнирах. Из них 177 игр клубы провели в чемпионатах Испании. В испанских первенствах "Реал" побеждал в 72 играх, в 71 встречах победа доставалась "Барселоне". Остальные 34 поединка завершились вничью. В последней игре, которая прошла 28 октября 2018 года на стадионе "Камп Ноу", каталонцы одержали разгромную победу 5:1.

Точное время начала матча Реал Мадрид - Барселона 27 февраля 2019

Матч Реал Мадрид - Барселона 27 февраля 2019 года и начнется в 23:00 по московскому времени.

Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона 27 февраля 2019

"Барселона" - фаворит поединка против мадридского "Реала". Каталонский клуб выглядит получше в последнее время, но мадридцы поднялись хорошо в турнирной таблице испанского первенства.

Телетрансляция матча Реал Мадрид - Барселона 27 февраля 2019

Телетрансляция матча Реал Мадрид - Барселона 27 февраля 2019 года пройдет на телеканале Матч ТВ в 22:55 по московскому времени.