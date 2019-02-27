2019-02-27T10:58:47+03:00
Звезды

Пользователи сети подозревают, что Алена Водонаева изменяет мужу с известным рэпером

Обнаженной женщиной на фото с Гуфом может быть телеведущая
Ольга АНТОНОВА
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Алену Водонаеву уличают в измене мужу с рэпером Гуфом.Алену Водонаеву уличают в измене мужу с рэпером Гуфом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мало кто вспомнить последнюю песню рэпера Гуфа, однако, про его любовные приключения пресса пишет постоянно. Его личная жизнь столь насыщена, что действительно не до создания новых хитов. Не успел он расстаться с Кети Топурией и свести на нет конфликт со своей фанаткой Яной из Екатеринбурга, как пользователи сети предположили, что обнаженная женщина, с которой рэпер сфотографировался в своей постели – Алена Водонаева. Дело в том, что на снимке не видно лица любовницы, которую обнимает музыкант, зато хорошо заметна пышная грудь и родинка на ней. Точно такая же есть у Водонаевой.

Более того, в своих последних видео Алена едет в машине и слушает хиты кого бы вы думали? Правильно, Гуфа. Хотя, конечно, это может быть просто совпадением.

Пользователи сети уже предположили, что таким образом Алена Водонаева и рэпер отомстили его бывшей жене Айзе Анохиной. Дело в том, что совсем недавно снова вспыхнул конфликт между давними подругами. После того, как пышногрудая красавица рассказала в интервью «Нежному редактору» как некрасиво вела себя Анохина, та в своем инстаграме заявила, что не Алене говорить про неподобающее поведение и если она не перестанет, то у нее есть многое что рассказать о личной жизни звезды "Дом-2". Перепалка ни чем в итоге не закончилась, но осадочек судя по всему остался у обеих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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