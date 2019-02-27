Буду вечно молодым: Евгений Петросян делает тридцать упражнений на каждой тренировке

В последнее время Евгений Петросян стал больше посвящать своих поклонников в детали своей личной жизни. В основном, рассказывает он об этом в своем инстаграме. Так, ранее он признался, что любит погонять на мотоцикле БМВ, интересные костюмы и путешествия. А накануне поделился видео со своей тренировки. Оказалось, что несмотря на свой зрелый возраст, а Евгению Вагановичу 73 года, спуска он себе не дает. Так, обычная его тренировка длится около 1,5 часа и включает в себя 30 упражнений. В ролике, котором юморист записал из спортзала он показал 5 из тех, что делает обычно. «Именно это держит меня в форме», — признался ведущий «Смехопанорамы».

«Вы человечище с большой буквы! Юмор ваш настолько в точку. Я под впечатлением уже месяц, как что-нибудь вспомню, смех меня душит, даже неудобно перед знакомыми и чужими людьми! Здоровья вам, радуйте нас своим творчеством!», «Евгений Ваганович! Настоящий спортсмен!», «Если уход от старой жены заставил человека заняться собой, здоровьем, внешностью, дал стимул радоваться и жить — это обоснованный уход. Я поддерживаю», — отметили в комментариях пользователи.

petrosyanevgeny Пять моих упражнений из тридцати на каждой тренировке. Именно это держит меня в форме.

Напомним, в конце прошлого года Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко после 33-летнего брака. Пара долго делила совместно нажитое имущество, включая недвижимость в Москве и антиквариат. А вскоре появилась новость, что у юмориста есть другая – Татьяна Брухунова, помощница артиста, которая помогает ему в делах. Говорят, что Петросян купил девушке большие апартаменты на улице Лесной, где при ремонте в том числе обустроили и детскую комнату.

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