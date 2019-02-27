«Аллергия на красивых женщин»: Виктория Боня ответила «завистливой» Собчак

О том, что Ксения Собчак сильно недолюбливает Викторию Боню известно давно. Время от времени бывшая ведущая и участница «Дом-2» обменивались в сети колкостями, но на личности старались не переходить. Но тут случилась история с люксовым отелем в Таиланде, из которого делала снимки модель, но при этом в нем не жила, как Собчак не сдержалась и высмеяла такое поведение Бони. Так молчать не стала.

«Я привыкла к тому, что Ксения Собчак показывает зубы ненависти, как только у нее появляется возможность меня принизить. Но она в очередной раз попала впросак, выдав желаемое за действительное», - заявила Боня в интервью Woman.ru, которую заподозрили в имитировании роскошного отдыха.

Слова Анжелины, по словам ее мамы, неправильно поняли. «Мы собирались покидать отель, но все же остались там еще на один день, поэтому дочь так сказала. Оправдываюсь я перед теми людьми, которые меня любят и смотрят», - заявила Боня в прямом эфире во время общения с подписчиками.

Виктория призналась, что некоторым людям тяжело переносить чужое счастье и успех.

«Все, кто пишет обо мне гадости - жалкие завистливые люди. Меня удивляет, что Собчак нечем заняться. Видать, ее не радует собственная жизнь», - делает вывод Боня. - Мне нет до нее дела, не знаю, чем она занимается - Ксения заблокировала меня в инстаграме. Пусть займется собой, ребенком, мужем. Может, тогда обретет счастье. У нее аллергия на красивых женщин».

victoriabonya Лицо Ксении Собчак, когда она узнала, что мы жили в этом отеле смахни вправо, чтобы увидеть это лицо

А чуть позже, видимо, чтобы закрыть эту историю, Боня опубликовала в своем инстаграме видео, сделанное из роскошного отеля в Таиланде и удивленное лицо Собчак. Подписала пост бывшая жена монакского миллионера иронично: «Лицо Ксении Собчак, когда она узнала, что мы жили в этом отеле, смахни вправо, чтобы увидеть это «лицо»

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«Вообще-то, мы тут не живем!»: дочь Виктории Бони разоблачила вранье мамы

В этот момент шестилетняя девочка звонко говорит: «Мама, вообще-то, мы тут не живем!». Боня всеми силами старалась перекричать дочку, но тщетно. Ролик тут же разошелся по сети, где Боню жестко высмеяли за то, что она стремится показать себя той, кем не является. Ведь за день до этого, длинноногая шатенка рассказала о том, как замечательно она проводит время в этом отеле. Завтрак в бассейне, СПА- процедуры, комнаты класса- люкс, личный консьерж, - кажется, обо всем этом девушка лишь прочитала в откликах на сайте к отелю. Так как же модель могла оказаться в пятизвездочном отеле, в котором она не живет? – недоумевают пользователи сети. (подробности)