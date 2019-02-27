2019-02-27T16:23:10+03:00
Звезды

«Даже за чертой бедности люди шутят»: Алена Бабенко попыталась оправдаться за роль в фильме «Праздник»

После премьере комедии о блокадном Ленинграде на актрису накинулись поклонники
Ольга АНТОНОВА
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Алена Бабенко рассказала, что ожидала, что реакция общества будет негативной, но не думала, что настолькоАлена Бабенко рассказала, что ожидала, что реакция общества будет негативной, но не думала, что настолькоФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Еще за несколько месяцев до того, как "Праздник" увидел свет, комедия о блокадной Ленинграде вызвала неоднозначную реакцию в обществе. В сети активно обсуждали тот факт, что события в осажденном городе совсем не та тема, чтобы брать ее за основу комедии, каким бы не был талантливым сценарий. В итоге в широкий прокат фильм Алексея Красовского не вышел, но к исполнителям главных ролей осталось много вопросов.

Так, Алена Бабенко рассказала, что ожидала, что реакция общества будет негативной, но не думала, что настолько. Бабенко расстроилась, что люди стали осуждать картину, даже не посмотрев ее.

«Не понравилось само сочетание слов „комедия о блокаде“. Многие ведь даже не видели фильм, не знают его идею. Когда я прочитала сценарий, то сразу подумала, что история вызовет скандал», — заявила Алена в интервью Вячеславу Манучарову для его YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Актриса уверена, что в картине юмор очень аккуратный. «Окружающие не понимают, что даже за чертой бедности люди шутят. А как выживать без юмора?» — разоткровенничалась звезда.

Алена призналась, что после съемок в «Празднике» у нее сложилось впечатление, что она сидит в бункере, и в нее летят камни. По словам звезды, ей не нравится «вся эта возня» вокруг картины. «Внезапно меня все стали обсуждать и осуждать. Со мной такое в первый раз, надеюсь, что и в последний», - подытожила актриса.

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«Блокадный Ленинград, 31 декабря. В загородном доме Воскресенских, живущих "на особом положении", собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но ее у Воскресенских накануне забрали — снаружи наступили тяжелые времена, да и внутри ситуация тоже нелегкая: младший сын привел голодную девушку, старшая дочь незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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