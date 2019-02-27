«Даже за чертой бедности люди шутят»: Алена Бабенко попыталась оправдаться за роль в фильме «Праздник»

Еще за несколько месяцев до того, как "Праздник" увидел свет, комедия о блокадной Ленинграде вызвала неоднозначную реакцию в обществе. В сети активно обсуждали тот факт, что события в осажденном городе совсем не та тема, чтобы брать ее за основу комедии, каким бы не был талантливым сценарий. В итоге в широкий прокат фильм Алексея Красовского не вышел, но к исполнителям главных ролей осталось много вопросов.

Так, Алена Бабенко рассказала, что ожидала, что реакция общества будет негативной, но не думала, что настолько. Бабенко расстроилась, что люди стали осуждать картину, даже не посмотрев ее.

«Не понравилось само сочетание слов „комедия о блокаде“. Многие ведь даже не видели фильм, не знают его идею. Когда я прочитала сценарий, то сразу подумала, что история вызовет скандал», — заявила Алена в интервью Вячеславу Манучарову для его YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Актриса уверена, что в картине юмор очень аккуратный. «Окружающие не понимают, что даже за чертой бедности люди шутят. А как выживать без юмора?» — разоткровенничалась звезда.

Алена призналась, что после съемок в «Празднике» у нее сложилось впечатление, что она сидит в бункере, и в нее летят камни. По словам звезды, ей не нравится «вся эта возня» вокруг картины. «Внезапно меня все стали обсуждать и осуждать. Со мной такое в первый раз, надеюсь, что и в последний», - подытожила актриса.

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