2019-02-27T18:16:42+03:00
Здоровье

Ученые: рождение ребенка обрекает родителей на шесть лет жуткого недосыпа

Сон матерей в этот период сокращается на 62 минуты в сутки, а отцов - на 15 минут
Ольга АНТОНОВА
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Единственное, о чем мечтают молодые родители, так это выспатьсяЕдинственное, о чем мечтают молодые родители, так это выспатьсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Молодые матери – одна из самых покупающих категорий населения и «лакомый кусочек» для многих производителей товара, поэтому их поведенческие реакции в этот период интересны многим из них. Однако, в ходе эксперимента, в котором приняли участие 5 тыс. мужчин и женщин, ставших родителями в период с 2008 по 2015 годы ученые пришли к выводу, что единственное, о чем мечтают молодые родители, так это выспаться. На протяжении шести лет специалисты из Уорикского университета cледили за количеством и качеством их сна, основываясь на информации, полученной от самих добровольцев. Результаты показали, что родители продолжают страдать от бессонных ночей почти весь дошкольный возраст ребенка. При этом наиболее тяжелыми считаются первые три месяца после появления малыша, сообщает The Daily Telegraph.

Оказалось, что сон матерей в этот период сократился на 62 минуты в сутки, а отцов - только на 15 минут. Кроме того, даже когда ребенок начинал ходить в школу (в Великобритании это происходит в возрасте четырех лет), родители все равно не могли нормально высыпаться, лишаясь в среднем 15-20 минут здорового сна каждую ночь. При этом мамы теряли около 22 минут, а папы - все те же 15 минут по сравнению с показателями до появления ребенка. Причем кормящие матери спали на 14 минут меньше, чем те, кто выбирал искусственное питание для своих малышей.

"Хотя наличие ребенка считается основным источником радости для большинства родителей, однако повышенные требования и соответствующие обязанности, связанные с ролью родителя, приводят к уменьшению количества и качества сна в течение шести лет после рождения первенца", - подчеркивает профессор Уорикского университета Сакари Лемола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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