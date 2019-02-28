Жесткие откровения от главы Роспечати

Книга Михаила Сеславинского «Ароматы моей биографии» обещает наделать много шума. Мемуары от главы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям выходят на следующей неделе в издательстве "Пашков дом" и тираж их будет ограничен. "Книга жесткая и беспощадная", - говорят о ней те, кому удалось заглянуть в верстку.

«Ароматы моей биографии» затрагивают период, начиная с восьмидесятых и заканчивая двухтысячными годами. Взяв за основу творческий метод Валентина Катаева, примененный в книге "Алмазный мой венец", автор под псевдонимами, но при этом весьма узнаваемо, выводит на страницах отечественный бомонд.

Раскрываются пикантные подробности из жизни бонз, показывается истинное лицо нынешних политиков, чиновников, журналистов и даже бандитов. В том числе автор предоставляет вниманию читателей более 80 редких фотографий, позволяющих лучше понять картину былых времен.

Понятно, что далеко не все изображенные в мемуарах умилятся, узнав себя в зеркале, ("Некоторые – умилятся, а некоторые – и вздрогнут", - как говорит Михаил Сеславинский). Однако автор подчеркивает, что главный герой книги - он сам, юноша, "понаехавший" из глубинки столицу в те времена, когда империя рушилась.

"Прекрасный и безумный город многих сводил с ума. Свёл с ума он и меня – тем, что свёл с незаурядными людьми. Моя книга – об оборотной стороне их жизни, о которой многие вокруг даже не догадываются», – отмечает Михаил Сеславинский.

Напомним, глава "Роспечати" - не просто один из самых успешных чиновников современной России, но и страстный библиофил. В разных издательствах вышло более 20 его книг. Большая часть из опубликованного - нонфикшн, вроде описания книжных редкостей. Однако время от времени автор обращается к художественной прозе и жанру автобиографии, так, к примеру, восемь лет назад в издательстве "Детская литература" у Сеславинского вышел сборник рассказов о детстве "Частное пионерское". Как признавался автор, многое из написанного в "Частном пионерском" носило автобиографический характер.