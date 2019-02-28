2019-02-28T16:32:03+03:00
Спорт

Стадион «Динамо» не откроют матчем со «Спартаком»

Премьер-лиге не понравилась травмоопасная трава
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Премьер-лиге не понравилось поле на аренеПремьер-лиге не понравилось поле на аренеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Болельщикам «Динамо», 10 лет ожидавшим окончания реконструкции домашнего стадиона, придется потерпеть еще немного. Российская Премьер-лига не разрешила проводить футбольные матчи на арене в Петровском парке. Красивая идея открыть стадион 10 марта классическим матчем «Динамо» - «Спартак» накрылась.

Премьер-лиге не понравилось поле на арене. «Газон футбольного поля «Динамо» травмоопасен, - говорится в заключении специальной комиссии. - Предпосылки для проведения очередного матча 10 марта 2019 отсутствуют» Дальнейшая эксплуатация поля до окончания агротехнических работ не рекомендуется».

Теперь динамовцам придется лихорадочно искать стадион, где можно сыграть со «Спартаком». Но, возможно, перенос матча-открытия для них не самый худший вариант. Соотношение сил между двумя командами таково, что шансы проиграть в первой же встрече на обновленной до неузнаваемости домашней арене, да еще и таком принципиальному сопернику, у «бело-голубых» были огромные.

А кроме того, неспокойные спартаковские фанаты могли в первом же матча нанести стадиону огромный ущерб - на новом «Динамо» много стекла, трибуны с фанатами разных команды расположены близко друг к другу, а обеспечение безопасности не отработано, так как не было тестовых игр.

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В день 88-летия со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина строители показали внутренности реконструированного стадиона «Динамо». Выглядит потрясающе – полностью «одетые» в кресла трибуны, и зеленый прямоугольник поля. Да-да, несмотря на то, что футбольную арену собираются открывать только в апреле, на ней уже лежит натуральный газон. Вот таким стал новый стадион Динамо в Москве (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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