От звука «мяу» они млеют и тают: Сердце Шнурова украла бурманка, Агутина - сингапурка, а Лазарева - бенгалка

Мы уже привыкли к тому, что котики являются аксессуаром «сильных и независимых» женщин. Все это, конечно, ерунда - сильный пол тоже обожает усатых-полосатых. К тому же врачи во всем мире говорят, что если у вас дома замечен хотя бы один хвост, вы будете здоровее и физически и психически тех, кто игнорирует этих милых и независимых животных. 1 марта, в российский день котов, «КП» решила рассказать о наших мачо, для которых мурчание домашнего любимца лучше всякой музыки. Оказывается, сердца настоящих мужчин тоже не каменные - и их можно взять в рабство и заставить выполнять все свои прихоти. Но лишь в одном случае - для этого ты должен быть котиком.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров и кошка Василиса. Фото: instagram.com

Женщины вокруг Сергея Шнурова меняются, но главная дама его сердца по кличке Василиса вне конкуренции. Эта красавица бурманской породы пережила не одну фотосессии с новыми пассиями хозяина. Пользуясь популярностью и узнаваемостью Василисы, подруги лидера группы «ленинград» «метят» ею Шнурова, выкладывая фотографии с его кошкой в социальные сети. Несмотря на то, что его бывшая жена Матильда Шнурова больше времени проводила с киской (Сергей все время на гастролях), Василиса при разводе осталась со Шнуровым. Никто не сможет согнать ее с коленей хозяина. А он и рад.

Хабиб Нурмогамедов

Хабиб Нурмагомедов кошку выбрал себе под стать - дикого сервала. Фото: instagram.com

Хабиб Нурмогамедов для многих - символ мужественности. И кошку он выбрал под стать - дикого сервала, приручить которого под силу только человеку со стальными нервами. Есть и видео, на которых боец, как на ринг, надевает специальные перчатки, чтобы поиграть с котиком. К слову, Коннор Макгрегор, поигравший Хабибу чемпионский пояс в смешаных единоборствах, как-то в пылу написал: «Я убью твоих домашних животных и буду носить их шкуры как пальто». Но, судя по боевому характеру кисы, вряд ли у Макгрегора это получится: сервал - одна из самых злых кошек в мире, больше похожая на маленькую рысь.

Леонид Агутин

Леонид Агутин и его сингапурская кошечка Нюся. Фото: instagram.com

Леонид долго противился появлению домашнего питомца. Ну куда это годится - семья все время на гастролях, а с кем же будет котик? Но у Леонида и его жены Анжелики Варум в итоге поселилась мила сингапурская кошечка Нюся. Между прочим, не простая, а золотая - таких, по сообщению прессы, чуть ли не немногим больше тысячи в мире - они поздно взрослеют и мало рожают. К тому же ее окрас называется «сепия агути» - сам Бог велел взять животное именно этой породы. Теперь общительная Нюся постоянно тусуется на коленях у Леонида. «Босоногий мальчик» так привязался к сингапурке, что иногда берет ее с собой на гастроли.

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев c котом Тигрой. Фото: instagram.com

Участник «Евровидения - 2019» - знатный любитель животных. Несколько лет у него жила дворняжка Дейзи, которую он взял из приюта. Где-то полгода назад к ней присоединилась еще одна собачка Лиса. А совсем недавно семейство «приросло» и котиком. - «Кота мне подарила мама на Новый год. Имя я ему выбрал «Тигра», хотя в голосовании, которое я устроил в своих соцсетях, народ выбрал другое имя, «Диего». Все же ему больше подходит первое имя, оно более звучное, и моему сыну Никите больше понравилось. Мои собаки обожают кота, особенно с ним дружит Лиса, ну и сын тоже любит, хотя постепенно привыкает - кот все же «новый». Все пока складывается - кот безобразник и хулиган - лазит по столам, сумкам, растениям и шторам».

Игорь Гуляев

Игорь Гуляев и Грей породы мейн-кун. Фото: instagram.com

Для российского звездного модельера его котик Грей породы мейкун - не свет в окошке, как для Лагерфельда, а просто друг и соратник. Роскошного серого красавца чаще всего можно увидеть в мастерской Игоря и его магазине, где котище вальяжно возлегает между отрезов ткани. Или на руках у российских артистов, которые души не чают в пушистом котище, как Филипп Киркоров. Грей уже выходил с Гуляевым в финале показа, закрывая Неделю Моды в Москве, появлялся и в его коллекциях в виде принта. Хвостатого Гуляеву подарили сотрудники несколько лет назад. Игорь признавался, что не большой фанат котов, но Грей оказался умным, как собака, поэтому ему с ним комфортно. Грей ждёт, пока проснётся хозяин, охраняя его сон, ждёт Игоря из командировок, внимательно смотрит, как Гуляев рисует эскизы новых работ. И главное, молча - ну чем не идеальный член семьи?

А КАК У НИХ

Карл Лагерфельд

Кошечка Шупетт стала последней любовью Карла Лагерфельда, и он подарил ей поистине роскошную жизнь. Фото: instagram.com/karllagerfeld

Кошка прославленного модельера, недавно отошедшего в мир иной, была обычным представителем бирманской породы. Но на то Карл и гений, чтобы из любой женщины, даже кошачих ковей, сделать настоящую звезду. Как только юная Шупетт попала в его талантливые руки, ее судьба была решена. Кошечка стала последней любовью Лагерфельда и он подарил ей поистине роскошную жизнь: миски из серебра, специально подобранное меню, даже двух служанок, которые рассчесывали ее нежную шерстку, делали маникюр коготков и потакали любым ее прихотям. Не каждая любимая жена удостоится такой заботы и внимания. Карл посвящал Шупетт модные коллекци, выходил в ней свет (в некоторых ресторанах были даже спецблюда для Шуппет), написал о ней книгу. У Шуппет появились собственные рекламные контракты и отдельная строка в завещании модельера. Даже соболезнования по поводу кончины Лагерфельда, его поклонники оставляли на странице Шупетт.