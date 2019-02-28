Киркоров посоветовал номинировать на «Оскар» фильм с Серебряковым

Картина Сергея Ливнева «Ван Гоги» выходит в российский прокат 7 марта. В этой ленте задействован в главной роли Алексей Серебряков, который в последнее время критикует в своих интервью жизнь в России. Напомним: несколько лет назад Алексей Серебряков эмигрировал с семьёй в Канаду, но в России бывает по долгу службы очень часто. Однако, несмотря на скандальные высказывания, коллеги уважают Серебрякова, отмечая его актерский талант.

И новый фильм с участием артиста получил высокую оценку знаменитостей.

В этой ленте задействован в главной роли Алексей СеребряковФото: предоставлено пресс-службой

- Это очень глубокое кино для думающей аудитории. Фильм замечательный, - сказал на премьере Владимир Познер.

С гуру телевидения согласился и Филипп Киркоров, предложив выдвинуть «Ван Гоги» на «Оскар».

-Я под грандиозным впечатлением, потому что создается ощущение, что мы сегодня присутствовали на фильме, номинированном на «Оскар», - поделился с «акулами пера» Киркоров. - Такая глубина и такие проблемы подняты в нем, а как все это сыграно! Золотую статуэтку надо давать каждому актеру: одному за главную, а второму за роль второго плана. Я надеюсь, что этот фильм будет замечен на международных фестивалях, потому что это очень достойная работа. Я безумно рад за Сережу Ливнева, который сделал такую щемящую историю, так это передал, так красиво рассказал нам. Ведь это проблема многих семей — отцы и дети. После просмотра, мне почему-то сразу захотелось позвонить моему отцу.

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

«Ван Гоги» — картина о простой человеческой жизни с ее непростыми нюансами. Спустя 23 года Сергей Ливнев, который в последнее время занимался лишь продюсированием, решился на режиссерскую работу (его предыдущая лента «Серп и молот», в которой также снимался Серебряков, вышла в 1994 году. Ливнев также известен как сценарист фильма «Асса» и продюсер «Страны глухих»).

Одна из самых сильных российских драм последних лет «Ван Гоги» совместного производства России и Латвии. Главный герой картины Марк (Серебряков) — одинокий 53-летний художник, живущий за границей, русский эмигрант. Он возвращается на родину, чтобы навестить отца — известного дирижера (Даниэль Ольбрыхский), от которого сбежал в юности. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть, в которой больше ненависти, чем любви. Они живут на разных концах света и стараются не видеться без необходимости. Когда такая необходимость неожиданно возникает, самые близкие и одновременно далекие люди должны будут пройти непростой путь примирения.

Трейлер Ван Гоги .7 марта 2019 года в прокат выходит Ван Гоги фильм сценариста Ассы и продюсера Страны глухих Сергея Ливнева. По сюжету 53-летний сын и 79-летний отец, которые годами не общались, вынужденно сближаются из-за смертельной болезни отца. Главные роли в картине сыграли Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский, музыку написал Леонид Десятников. Медуза представляет трейлер Ван Гоги .

Кастинг-директором на картине работала Мария Серебрякова, жена Алексея. По словам Серебрякова, «Ван Гоги» — это глубоко личная исповедальная история, «роль на сопротивление», где ему пришлось сильно концентрироваться, поскольку это «человеческое высказывание, сильное, интимное, глубокое по смыслу и достаточно разнообразное по инструментарию». Серебряков также добавил, что с нетерпением ждет «еще одну новую работу с Сергеем Ливневым».

Самые близкие и одновременно далекие люди должны будут пройти непростой путь примиренияФото: кадр из фильма

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Режиссер и автор сценария фильма - Сергей Ливнев. Обычно добавляют: Ливнев написал еще сценарий к фильмам «Асса» и «Страна глухих». Но последняя его режиссерская работа – «Серп и молот» - была 23 года назад. И вот спустя годы он решился снять мелодраму. Сценарий писал специально под Алексея Серебрякова, который играет не очень успешного художника Марка - он вяжет из джутовых веревок странные фигуры. На его инсталляции спроса нет. Умереть с голоду не дает богатый и успешный отец – известный дирижер Виктор Самуилович, его играет Даниэль Ольбрыхский (подробности)

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