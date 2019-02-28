Как скинуть «Хомут» с профсоюза «Россия»?

29 марта в Центральном доме туриста пройдет всероссийский съезд Физкультурно-спортивного общества профсоюзов (ФСОП) «Россия». Кажется, что может быть скучнее? Если бы не один важный нюанс. Прославленное спортивное общество растерзанно труднообъяснимыми кадровыми назначениями и манипуляциями руководства с недвижимостью. Организация практически не проводит соревнования — не до того! В результате олимпийские чемпионы и другие прославленные члены физкультурно-спортивного общества готовы взять его под свой контроль.

«ПОД КОВРОМ»

«Всероссийские соревнования на Кубок Центрального Совета Физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» проходили в стране регулярно. Но мало кто знает, что за руководство этим обществом сегодня тоже развязалась настоящая борьба. Правда, протекает она совсем не по спортивным правилам, - читаем в «Собеседнике» статью «Спортивный профсоюз заХомутали». - За имущество ФСОП бьются все больше под ковром, используя рейдерские методы, липовые съезды, подделку документов и связи в чиновничьих кабинетах».

Напомним, долгие годы ФСОП возглавлял легендарный советский спортивный функционер Геннадий Шибаев, бывший председатель общества «Спартак». По состоянию на 1 января 2005 года общество располагало 1046 стадионами, 7920 спортзалами, 798 плавательными бассейнами, 1795 лыжными базами, 1190 стрелковыми тирами, 2980 физкультурно-оздоровительными центрами предприятий и учреждений и т. п. Всего в оперативном управлении советов общества оказалось более 50 тысяч спортивных сооружений.

Несколько лет назад Геннадий Николаевич ушел на пенсию. И ему сложно без боли воспринимать то, что сейчас происходит в физкультурно-спортивном обществе. По большому счету можно сказать, что прежнего ФСОП «Россия» в стране уже просто нет.

БЕЗ ПОМОЩИ ИЗ ЦЕНТРА

Началось с того, что в середине 2014 года, еще будучи президентом физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия», Шибаев пришел на прием в Департамент имущества города Москвы, чтобы отказаться от арендованных у мэрии помещений. Площадей у общества оказалось больше, чем лишних денег на их аренду. Хоть и здания были прямо в центре столицы и у метро, и плата за долгосрочную аренду – копеечная, но общество в них перестало нуждаться, и Шибаев решил льготные договора расторгнуть, чтобы здания приносили пользу кому-то другому.

«Надо ж было такому случится, что Шибаева в ведомстве принял сотрудник департамента Сергей Иванов, который сперва настоятельно посоветовал Геннадию Николаевичу с отказом от аренды не спешить, а после познакомил со своим предприимчивым приятелем Михаилом Гришиным. Гришин тут же наобещал Шибаеву несколько золотых гор для общества и добился назначения на пост президента ФСОП дяди своего юриста Александра Богатырева, а сам стал первым вице-президентом «России» с правом подписи. А после уже и самим президентом», - рассказывает «Собеседник».

Алексей Хомутов

Обещанных золотых гор это «России», правда, не принесло, скорее наоборот.

«За годы управления Гришиным деятельность общества была почти парализована, работа с регионами фактически прекращена, а физкультурно-спортивные мероприятия регионы проводили сами, без помощи из центра, - выяснили журналисты. - Зато выяснилось, что кто-то от имени уже ушедшего на пенсию Шибаева наштамповал договора на субаренду помещений в тех самых ненужных столичных особняках, что вообще-то было запрещено по прямому договору аренды».

«В ЛИЧНЫЙ КАРМАН»

Геннадий Николаевич два года назад даже обратился в правоохранительные органы, и проведенная экспертиза показала, что его подпись на документах подделана. Но кому она принадлежит, следствие разбираться особо не стало, хотя и без дедуктивного метода догадаться несложно.

«В том же году тот самый вице-президент ФСОП Гришин получил три года условно за то, что вместе со своим приятелем из департамента имущества Москвы тем самым Ивановым (осужденным, кстати, уже на реальный срок) точно так же сдавал в аренду пустующие муниципальные постройки, а деньги шли в личный карман, - сообщает «Собеседник». - Правда, в случае с ФСОП уголовное дело почему-то заводить не стали, хотя реальный ущерб государства составил не менее 23,6 млн рублей».

Дальше будет еще удивительней.

После огласки скандала с Гришиным, вместо него ФСОП возглавил близкий к нему Алексей Хомутов, бывший вице-мэр подмосковных Химок, о котором спортсмены слышали, пожалуй, лишь то, что у него, как поясняет «Собеседник», «были какие-то дела с «красногорским стрелком» Амираном Георгадзе, застрелившим четырех человек».

«Власть в «России» захватили фактически не проводя никакого съезда, а просто наштамповав документов. Заходим мы в один прекрасный день на сайт налоговой, и вдруг видим: у нас, оказывается, новый руководитель. При том, что в обществе есть известные люди, олимпийские чемпионы, и никакого Хомутова мы до этого вообще не знали, – цитирует мнение члена общества издание. - Смотрим, а кто за него голосовал. Открываем протокол этого якобы съезда – а там какие-то непонятные фамилии. Нет даже облсоветов, из которых состоит костяк общества. Но Минюст такие документы утвердил в ускоренном порядке. Зато когда реальные члены общества провели всероссийский съезд, чтобы выбрать действительно своего президента, из Минюста почему-то последовал отказ. Их документы подписывают чуть ли не глядя, а наши заворачивают под любым предлогом».

ПЕРЕДРАЛИСЬ

В результате, с момента вступления Хомутова в должность прошло уже несколько месяцев, и за это время не было проведено ни одного заметного физкультурно-спортивного мероприятия, ведь сбор незаконной арендной платы посчитать за такое мероприятие сложно. Впрочем, Хомутову скучать за аудитом денег тоже особенно не приходится. На сайте ФСОП «Россия» сегодня сказано, что ее президентом является уже не он, а... снова Гришин. В обществе поговаривают, будто между бывшими приятелями возник конфликт за имущество, который они в ближайшие дни рассмотрят в суде.

А пока неизвестные в мире спорта управленцы бьются за кресло, прославленные спортивные звезды решили взять ситуацию под свой контроль. В конце марта в Москве проведут всероссийский съезд спортивного общества.

«...И даже если Минюст вновь не признает его, намерены биться до последнего, чтобы не отдать ФСОП чужакам. Они же спортсмены, и отступать им некуда, позади «Россия», - резюмирует «Собеседник».