На фоне нового витка дела о «вмешательстве Москвы в американские выборы», в штате Калифорния «российское влияние» на внутреннюю политику побило все рекорды. Из-за весенних паводков уровень местной реки под названием Русская достиг исторического максимума, поднявшись более чем на 10 метров. Десятки тысяч человек эвакуированы, в эпицентре наводнения, городке Герневилл (графство Сонома), люди вынуждены передвигаться на каяках, лодках-плоскодонках и досках для сёрфинга.

Для пострадавших пустили специальные рейсы бесплатных автобусов к местам временного размещения. Одно из них находится в Центр искусств города Sebastopol (с испанского языка, немало носителей которого проживает на юго-западе США, это переводится как… «Севастополь»). Обилию «знакомых» названий удивляться не стоит — когда-то, в XIX веке, Калифорнийщину осваивали пришедшие из-за Тихого океана наши колонисты. Правда, они были немногочисленны, и к середине века в этом солнечном крае их сменили мексиканцы и граждане США, одним из штатов которых Калифорния и стала в итоге.

Из-за наводнения на реке Русская тысячи людей эвакуированы в СевастопольФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Ожидается, что пик наводнения вскоре завершится. Однако полиция по-прежнему предупреждает, что все дороги перекрыты, а единственный способ перемещения по эпицентру бедствия — вплавь. К счастью, информации о пострадавших пока не поступало.