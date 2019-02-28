Режиссер Рашид Бушареб: Трамп может строить свою стену, но в Америке уже полно мексиканцев

Чернокожий полицейский из парижского района Бельвиль (в этой роли звезда фильма «1+1» Омар Си) заслан в Майами, чтобы расследовать убийство своего коллеги и друга. Для пущего комического эффекта он прихватывает с собой на задание свою сумасшедшую арабскую маму. Еще смешнее то, что вести расследование в Америке он пытается теми же способами, что и в легкомысленной Франции. Этому противостоит его толстый местный коллега, по национальности мексиканец. Неотразимой полицейской парочки в духе «Смертельного оружия» в фильме не возникает, но есть ощущение бурного плавильного котла, в котором никто не понимает друг друга. И вот здесь точно уже не до шуток.

- Почему такой серьезный режиссёр, автор многих политических драм, вдруг решил снять комедию?

- Это не так уж оригинально - много серьезных режиссёров снимают комедии. Можно вспомнить хотя бы Мартина Скорсезе, хотя его «Король комедии», может быть, и не настолько смешной фильм… Я со своей семьей часто смотрю комедии, мы большие фанаты таких фильмов, как «Крепкий орешек», «Полицейский с Беверли Хиллс», «Смертельное оружие»… Они проговорили в свое время какие-то важные вещи - например, в «Смертельном оружии» говорилось об апартеиде в Южной Африке. Эдди Мерфи стал первой чёрный кинозвездой, несмотря на свое рабочее происхождение. Его фильмы отражали межрасовые отношения в Америке.

- Вы выбрали жанр «бадди муви», «мужского фильма».

- Мне всегда нравился этот жанр, вот почему для работы над фильмом я пригласил Ларри Кросса, сценариста фильма «48 часов» с участием Эдди Мерфи и Ника Нолта. Во французском кино тоже много таких фильмов - например, «Заноза в заднице» с Лино Вентура и Жаком Брелем.

На экраны выходит комедия «Шутки в сторону 2: Миссия в Майами»

- Хотя фильм и комедия, он затрагивает серьезные темы и отражает текущие проблемы.

- Да, я хотел, показать ежедневную жизнь Бельвиля - китайского квартала в Париже, затронуть тему наркотрафика, который переместился из Латинской Америки в Африку, это теперь главный рынок наркотиков. Новый маршрут доставки наркотиков в Европу лежит теперь через Африку, а не Латинскую Америку как раньше. Наркотики везут сегодня из Африки под присмотром исламистских групп, которые зарабатывают на этом. Я хотел поговорить о коррупции в Африке, описать сегодняшнюю ситуацию и проблемы, самая серьезная из которых - наркотики, ибо они разрушают африканскую молодёжь. Но также показать и что такое сегодняшнее французское общество - оно очень разное, поэтому главный персонаж у меня африканского происхождения, его мама - алжирского, его подружка - китаянка, вот такая сегодня Франция.

А потом главный герой отправляется через океан, и первые звуки, которые он слышит в Америке, - это звуки испаноязычной речи, ведь во Флориде полно мексиканцев и кубинцев. Мир превратился в огромный плавильный котёл, не осталось стран, в которых живёт только один тип населения, эти времена кончились. Когда я готовился к съемкам в Майами, меня потрясло то, что практически все полицейские в Майами - кубинского происхождения. В участке, где я снимал, работали только кубинцы. Не будет натяжкой сказать, что Майами практически стал кубинской территорией. До этого я снимал в Америке фильм с Харви Кейтелем и Форестом Уитакером в штате Нью-Мексико, и то, что считается еще США, уже по факту давно Мексика. Построит там Трамп стену или нет, уже огромное количество населения там мексиканцы. Все больше и больше американских жителей родом из Латинской Америки, они смешиваются с потомками эмиграции из Ирландии, Италии, Франции, в Америке все больше растёт важность латиноамериканской культуры.

- О чем будет ваш следующий фильм?

- Я буду снимать фильм о борьбе женщин за освобождение Алжира в 1960-е годы. В центре история женщины, которая была приговорена к смертной казни. Я уже снял фильм «Вне закона», и это будет новой версией той же темы. Он будет о женщинах, которые пошли против воли своей семьи, к которым относятся как к предательницам на родине, хотя они приносят ей себя в жертву.

Шутки в сторону 2: Миссия в Майами Русский трейлер (2019).В главных ролях: Омар Си, Франк Гастамбид, Джозеф Велес Безбашенный коп-раздолбай приезжает в рай на Земле Майами, где знакомится с еще более чокнутым местным копом.

5 лучших фильмов Бушареба:

Патриоты (2006)

Река Лондон (2009)

Вне закона (2010)

Совсем как женщина (2012)

Двое в городе (2014)