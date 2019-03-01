Ольга Бузова стала лицом тампонов

Ольга Бузова умеет зарабатывать деньги ничуть не хуже, чем петь (а кое-кто считает, что даже лучше). Телеведущая не отказывается рекламировать в своем Инстаграме самые разные товары и услуги: известно, что один рекламный пост на ее страничке стоит от 200 тысяч рублей. С недавних пор Ольга начала сотрудничать и с международными брендами – например, в конце прошлого года она рекламировала известную марку чипсов. А теперь Бузова решила заработать на интимной гигиене: телеведущая стала лицом тампонов o.b.

О начале сотрудничества с брендом Ольга сообщила в Инстаграме. Телеведущая рассказала, что лично она – человек действия, и посоветовала поклонницам быть более решительными и идти к своей цели. То есть покупать тампоны. Всем покупательницам Бузова пообещала гарантированный приз – возможность скачать свою новую песню, которую она записала совместно с o.b. Новый хит поющей телеведущей пока никто не слышал, и прослушать его можно, только купив упаковку средств интимной гигиены.

buzova86 Мои хорошие! Наконец-то я могу поделиться с вами супер-новостью Но сначала спрошу вас кое-что: считаете ли вы себя человеком действия? Даете ли себе обещания, чтобы шаг за шагом добиваться цели и идти к лучшей версии себя? Я на 100% такая.

Ольга Бузова не единственная из звезд, кто решился стать лицом товаров, предназначенных только для женщин. Телеведущая Регина Тодоренко в свое время рекламировала прокладки, правда, другой марки. В рекламе прокладок снялась и победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина. Проникновенную песню этому предмету пару лет назад посвятила певица Юлианна Караулова. Из западных звезд товар интимной гигиены рекламировали супермодель Алессандра Амбросио и звезда голливудских комедий Вупи Голдберг. Свой снимок с прокладкой в руках как-то разместила и Наталья Водянова. Правда, супермодель при этом не преследовала коммерческий интерес. Манекенщица поддержала западный флешмоб, посвященный теме женской менструации.

Наталья Водянова как-то сфотографировалась для Инстаграма с прокладкой в руках.

- Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные — это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира. Давайте поговорим об этом, - призвала Наталья.