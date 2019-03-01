Эксперты: Спрос на индейку в России будет расти

Еще не так давно мясо индейки было недооцененным продуктом среди российских потребителей. Хотя по наличию полезных свойств индейка во многом превосходит даже телятину. Притом, что первая еще и рекордсмен по содержанию железа. И если еще 15 лет назад на одного россиянина в годприходилось менее 100 граммов этого мяса, то сегодня на одного человека приходиться в год около 2 кг индейки.

Такие данные предоставил аналитический центр группы «Черкизово» (крупный производитель мяса). И эти цифры, по мнению экспертов, будут расти.

Директор по коммуникациям группы «Черкизово» Анастасия Михайлова уверена, что рынок мяса индейки в нашей стране имеет большие перспективы, причем уже в ближайшем будущем. В 2018 году его объем увеличился на 12% и составил почти 260 тысяч тонн мяса, по итогам 2019 года этот показатель может достичь 300 тысяч тонн.

«Российский рынок индейки имеет большой потенциал роста – потребители «распробовали» этот вид мяса, кроме того, большое влияние оказывает тренд здорового и правильного питания», - считает эксперт.

Индейка – диетический продукт с гораздо более низким содержанием жира, чем другие виды мяса, он легкоусвояем, с высоким содержанием витаминов и минералов. Росту спроса на индейку способствует и широкая аудитория потребителей продукта – от детей до спортсменов. В 2018 году в России было произведено 260 тыс. тонн мяса индейки. И по оценкам аналитиков «Черкизово», потенциальная емкость российского рынка составляет 700 тысяч тонн.

Надо отметить, что рекордсменом по потреблению индейки в мире является Израиль – 13 кг диетического мяса на человека в год. В первые годы существования государства индейка была удачным выбором для приготовления пастрами и других видов консервированного мяса А сегодня индейка – популярное мясо для израильской швармы.

А вот в США ежегодно каждый американец съедает как минимум 7 кг индейки – конечно, во многом это обусловлено традицией Дня благодарения. Но если учесть, какими темпами растет потребление этого вида мяса россиянами, вскоре мы вполне сможет догнать американский спрос.