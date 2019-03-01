2019-03-01T15:44:52+03:00
Звезды

Звезда «Возвращение Мухтара» ушел от жены к беременной любовнице

Алексей Моисеев хотел переписать часть загородного дома на новую возлюбленную, но усомнился в своем отцовстве
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Моисеев прожил в браке с женой Ольгой 17 лет.Алексей Моисеев прожил в браке с женой Ольгой 17 лет.Фото: Первый канал
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Звезда сериалов «Возвращение Мухтара» и «След» Алексей Моисеев стал героем программы «На самом деле», где рассказал о том, как попал в любовный треугольник. 17 лет актер прожил в браке с супругой Ольгой, был счастлив, растил двоих детей, пока однажды не влюбился.

Екатерина, новая возлюбленная актера, помогла ему вновь почувствовать себя настоящим мужчиной. Мол, если жена видела в нем только кормильца и добытчика, то Катя верного и надежного друга, героя. Моисеев понял, что это настоящее чувство и долго не думая, признался в измене жене. Он заявил Ольге, что любовница ждет от него ребенка и будет жить в их доме, а позже и вовсе решил подарить ей часть особняка. Это возмутило его благоверную.

- Наши родители даже не знают о том, что все это происходит. Не знают о том, что существует Катя, что дом, в котором мы собирались жить вместе, теперь не достанется их внукам. В нем будет жить, наверное, какой-то другой внук и то неизвестно их ли, - считает Ольга.

Супруга актера Алексея Моисеева Ольга. Фото: Первый канал

Супруга актера Алексея Моисеева Ольга.Фото: Первый канал

Потом Моисееву позвонил неизвестный и рассказал, что любовница его обманула и что ребенок вовсе не от него. Актер попросил девушку сделать ДНК-тест, и она охотно согласилась. Единственное, что его смутило, неожиданная пропажа паспорта. Команда программы выяснила, какие записи скрывает девушка в документах и провела ускоренный тест на отцовство втайне от нее.

В студии появилась любовница Алексея. Екатерина обвинила Ольгу в избиении, якобы та ворвалась в дом и ударила ее по животу. Затем уверенно заговорила об отцовстве актера, а исчезновение паспорта объяснила обычной случайностью.

Екатерина, новая возлюбленная актера, помогла ему вновь почувствовать себя настоящим мужчиной. Фото: Первый канал

Екатерина, новая возлюбленная актера, помогла ему вновь почувствовать себя настоящим мужчиной.Фото: Первый канал

Затем в студии появился некий Денис Лобиков. Он заявил, что 12 лет живет с Екатериной в гражданском браке, а женщина родила ему троих детей. Екатерине надоело жить в тесной квартире и едва сводить концы с концами, поэтому она ушла от Лобикова, работающего ради детей в двух местах. Он считает себя отцом малыша, которого ждет женщина. Ведущий поинтересовался, как Екатерина собиралась скрыть детей.

- Со временем дети бы приехали к нам с Лешей. Я устала от этой жизни, - заявила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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