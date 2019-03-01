Похудение ради бренда платьев, тайная свадьба и мастер-классы о моде: Как сложилась жизнь «черненькой» из «Виа Гры»

Сколько бы раз продюсеры не набирали новые составы «Виа Гра», то самое «золотое трио» большинство мужчин вспоминают с ностальгией. Надежда Грановская, Вера Брежнева и Анна Седакова были признанными секс-символами в начале 2000-х годов. И если последние две так и остались на российской сцене, уйдя при этом в сольное плавание, то Грановская вернулась на Украину. Хотя после первого ухода Мейхер (другая фамилия «черненькой» из «Виа Гры») предпринимала еще две попытки вернуться в группу и окончательно "завязала" только после известия о третьей беременности. И с тех пор о Грановской мало что слышно. Так как же сложилась ее судьба?

Пышногрудая красавица живет в Киеве с супругом Михаилом Уржумцевым, вместе они воспитывают трое детей: сына Игоря от первого брака звезды, и двух дочерей – Аню и Марику. Последняя появилась на свет 4 года назад и ее известная мама очень много вкладывает в воспитание младшенькой.

Кроме того, красавица открыла свой собственный бизнес одежды, который специализируется на производстве элегантных, вечерних платьев. Рекламирует его сама Мейхер, ради чего, два года назад красавица похудела почти на 10 кг. Плюс, певица активно работает как модель, рекламируя известные украинские бренды среди которых СПА-салоны, гостиницы, шоу-румы.

К слову, поскольку Мейхер выступает и как дизайнер своих платьев, с недавнего времени она дает мастер-классы, как женщине быть красивой и модной. В России таких прошло больше восьми, и везде были полные залы. Посмотреть на живую «Виа Гру» приходят не только женщины, но и их мужья.

Мейхер не оставила и певческую карьеру. 27 мая 2014 года она вернулась на сцену в качестве сольной исполнительницы с синглом «Дело не в теле». В июне состоялся интернет-релиз нового сингла «Останься». 14 октября 2014 года на iTunes состоялась премьера сингла "Танго возвращения".

nadyameiher Прилежная ученица

В 2016 года Надежда Мейхер представила спектакль Historia de Un Amor. Это авторский арт-проект Надежды Мейхер, который она готовила два года.

За авторскими проектами подтянулись и предложения попробовать Мейхер себя в качестве актрисы. И два года назад она сыграла в сериале «Ничто не случается дважды».

nadyameiher A place

И если о своих начинаниях Грановская любит рассказывать охотно, то о личной жизни говорит всегда мало. Так, журналисты уже после заключения брака с Уржумцевым узнали, что она вышла замуж. Свадьба была тайной и ее организовали только для близкого круга людей.

«Миша сделал мне предложение задолго до, скажем так, нашей официальной росписи. И мы как-то оба к этому были внутренне готовы, потому что у нас обоих не было опыта такого. Мы просто как взрослые люди осознанно пришли и расписались в киевском загсе. Вдвоем! Мы не делали из этого эпопею, не устраивали пафосное мероприятие. Чем сильнее любишь, тем тише произносишь это слово - чтобы никто не нарушил единство двух сердец. Потом пригласили самых близких людей, родственников, друзей и в ресторане это дело тихонько уже отметили», - рассказывала певица.