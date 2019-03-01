Регина Тодоренко рассказала о тяжелом месяце, назвав себя просроченной сосиской

Всего три месяца назад Регина Тодоренко стала мамой, однако же, ни дня не сидела в декретном отпуске. За малышом одновременно смотрят и муж – Влад Топалов, и мама звезды, и нанятая няня, пока она занимается съемками новых выпусков своей программы. Плюс, не оставила телеведущая и рекламные проекты. В своем инстаграме красавица опубликовала фото с чашкой кофе из аэропорта, где призналась, что провела на съемках 24 дня А в оставшиеся четыре дня выходных Регина болела.

«Честно вам скажу, моментами чувствовала себя просроченной сосиской. И даже сейчас мне не хватает сил, чтобы дописать этот пост, но, знаете, я довольна проделанной работой!» — заявила звезда.

Напомним, ранее экс- ведущая «Орла и решки» призналась, что быть мамой и работать в режиме нон-стоп очень трудно. От этого, конечно, страдает и муж, которому Тодоренко не успевает уделять внимание. Ситуацию усугубило то, что в феврале певец заболел и временно не мог видеться с женой.

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Напомним, о том, что Регина Тодоренко беременна стало известно в мае этого года, однако, сама телеведущая предпочитала никак не комментировать свое положение. Однако, вскоре, в начале лета, она отправилась отдыхать на Лазурный берег вместе с Владом Топаловым, тем самым, косвенно подтвердив, кто же является отцом будущего малыша. А в конце октября пара расписалась. Причем будущие родители просто ограничились росписью в ЗАГСе, решив отложить саму свадьбу на потом. Скорей всего, торжество организуют за рубежом, о чем очень мечтает будущая невеста. А пока есть заботы поважнее. (подробности)