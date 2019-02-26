"Дудиков" против джентльменов
В любой сфере деятельности ветеранов постоянно пугают нашествием молодых и дерзких, однако в Клубе Веселых и Находчивых молодость далеко не всегда берет верх над опытом. Вот и в первой игре 1/8 финала Высшей лиги победу одержали маститые острословы из команды "Борцы", причем с приличным отрывом, а на последнем месте оказались новички из команды «G-Drive». Повторится ли подобная история во второй игре 1/8 финала? Здесь дебютантам Высшей лиги - командам «Город снов» (Элиста), «Михаил Дудиков» (Ставрополь) и «Такая история» (Орел) - будут противостоять опытные кавеэнщики из сборной Забайкальского края (четвертьфиналисты прошлого сезона) и сборной Великобритании (полуфинал-2018). Как обычно на этой стадии, битва между новичками и "стариками" разделится на три этапа - приветствие, биатлон и музыкальный конкурс.
Первый канал, КВН,Высшая лига. 3 марта, 22.30.
ИСТОЧНИК KP.RU