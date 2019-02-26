2019-02-26T14:25:00+03:00
Телевизор

Сказка о затерянном племени

В новом сезоне проекта "Последний герой" участники опять отправились на край света, чтобы разделиться на племена и сразиться за выживание
Глеб ГУБАРЕВ
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Когда-то Артур Смольянинов сражался за выживание в фильме «9 рота», и теперь ему придется вновь вспомнить, как это делается. Фото: кадр из фильма «9 рота».Когда-то Артур Смольянинов сражался за выживание в фильме «9 рота», и теперь ему придется вновь вспомнить, как это делается. Фото: кадр из фильма «9 рота».
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Самое время процитировать Виктора Цоя и объявить "Доброе утро, последний герой!". Спустя ровно десять лет популярнейшее реалити-шоу возвращается в телеэфир. Седьмой сезон "Последнего героя", являющегося российской версией популярного западного формата Survivor ("Выживший"), обещает порадовать публику экзотическими пейзажами и шекспировскими страстями.

Съемки проекта проходили на Филиппинах, в живописных окрестностях острова Палаван. Для многих из нас подобные места выглядят идеальным курортом, но для участников шоу все сложится несколько иначе: две команды по 8 человек будут бороться здесь за выживание, сражаясь с голодом, дикими животными, ядовитыми насекомыми и, конечно же, друг с другом.

Новый сезон проекта носит название "Последний герой. Актеры против экстрасенсов", недвусмысленно намекая на состав двух племен, традиционно соперничающих в этом реалити-шоу. В племени актеров мы увидим Юлию Александрову ("Горько!"), Ирину Безрукову ("Участок"), Илью Глинникова ("Интерны"), Романа Маякина ("Сладкая жизнь"), Наталию Медведеву ("30 свиданий"), Артура Смольянинова ("9 рота"), Артёма Сучкова ("Гоголь. Начало") и Анфису Черных ("Географ глобус пропил"). Поддержать честь экстрасенсов вызвались знакомые нам по мистическим телепроектам Денис Высоцкий, Виктория Комахина, Николь Кузнецова, Татьяна Ларина, Аида Мартиросян, Сергей Пахомов, Илья Шабанов и Намтар Энзигаль.

Вести программу будет еще одна представительница актерского цеха - звезда сериала "Ольга" Яна Троянова.

ТВ-3, "Последний герой. Актеры против экстрасенсов", со 2 марта по субботам, 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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