Фотоохотники: Белочка пришла...

Сегодня представляем фототрофей Алены Лукьянец из Новосибирска:

«Чтобы наблюдать за природой, необязательно далеко ездить, плыть, лететь... прекрасное всегда рядом с нами, главное, суметь его разглядеть в малом. Я живу в мегаполисе, где большая суета и загруженность не только самого города, но и его жителей. Большинство ходят быстро и смотрят только под ноги. А если уж работают в офисах, то, кроме своего монитора компьютера и телефона, ничего не видят и не слышат. Я тоже работаю в таком ритме, но все же люблю смотреть в окно. В один из таких рабочих дней увидела белочку, она сидела на дикой ранетке и разглядывала меня. На улице зима, мороз, грустная белочка... А у меня есть булочка, которую я и покрошила на подоконник. На удивление белочка прыгнула, булочку, перенесла по кусочку к себе в домик. На следующее утро белочку уже ждали кедровые орешки и семечки. Так началась наша с ней дружба. Сейчас белочка Наталья (у всех должно быть имя) приходит завтракать и обедать. В сильные морозы даже заходит погреться ко мне и с любопытством рассматривает все, что попадется ей на пути».

Фото: Алена Лукьянец

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть хорошее фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

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