2019-02-27T17:52:01+03:00
Конкурсы и тесты

Тест "КП": Докопаться до глубин характера

Сделать это просто - надо выбрать понравившуюся вам лопату
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Даже ваша любимая лопата способна поведать о тонкостях вашей натурыДаже ваша любимая лопата способна поведать о тонкостях вашей натурыФото: Мария ЛЕНЦ
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До чего психологи дошли: уверяют, что можно многое сказать о человеке даже не по форме его мизинца, а по симпатии к огородному инструменту! Мол, даже ваша любимая лопата способна поведать о тонкостях вашей натуры. Давайте-ка проверим. Вот пять лопат. Выберите, какая вам по душе.

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ПОЯСНЕНИЯ

1. Вы - человек-система. Только выстроив вокруг себя жизнь, в которой все работает слаженно и подчинено четкому плану, вы чувствуете себя комфортно и защищенно. Иногда эта ваша собранность немного напрягает окружающих, но как руководитель вы идеальны. А еще вы человек широкой души, которому ничего не жалко для близких. И они это ценят.

2. Вы человек честный и прямолинейный. Ваша жизнь - бой за правду. Эта честность распространяется и на отношение к работе, и к близким. Хорошо, что вы иногда все-таки вспоминаете, что людям нужна не только правда, но и душевная теплота.

3. Ваше мнение по любому вопросу, как правило, оказывается самым верным. Вы интеллектуал, постоянно учитесь, повышаете свое образование и доход. Но зачастую в погоне за успехом забываете про простые человеческие радости. А ведь из них состоят самые главные воспоминания. Найдите время расслабиться и оттянуться!

4. Вы мегапродуктивны, стремитесь узнать и сделать очень многое. Даже если у вас нет предпринимательской жилки, благодаря неуемной энергии вы способны развить любые бизнес-навыки. Но вместе с тем вам ­стоит учиться и расслабляться. Без отдыха не бывает продуктивной работы.

5. Вы обожаете удовольствия и стремитесь попробовать все в этом мире. Часто это становится мотивацией и больше зарабатывать, и заводить новые знакомства, и путешествовать, и искать новую любовь. Хорошо, что при этом вы находите время на построение карьеры, семьи и рождение детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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