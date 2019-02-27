Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по 2 очка в победной встрече "Вашингтона" с "Оттавой"

Хоккеисты клуба "Вашингтон Кэпиталз" одержали победу со счетом 7:2 над "Оттавой" в поединке регулярного чемпионата НХЛ. Тройка русских игроков команды из Вашингтона набрала шесть очков - Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по два балла за результативность.

В этой игре у "Вашингтона" шайбы забросили: Том Уилсон (17-я минута), Ларс Эллер (18), Джон Карлсон (23), Ти Джей Оши (27, 31), Бретт Коннолли (30). На 41-й минуте отличился Евгений Кузнецов, который в свой актив записал еще и голевую передачу. А вот Орлов и Овечкин в этой игре сделали по 2 голевых паса на партнеров. Кузнецов провел на льду 13 минут и 38 секунд, Овечкин - 16 минут и 2 секунды, а Орлов - 20 минут и 5 секунд.

В составе "Оттавы" шайбы забросили Оскар Линдберг (4) и Энтони Дюклер (8).

В этом сезоне у Александра Овечкина - 74 (44+30) очков, у Кузнецова - 58 (17+41) очков, а у Орлова - 20 (3+17) баллов за результативность.

Теперь в турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" - пятый с 79 очками в 64 матчах. "Оттава" - на 16 месте с 49 баллами после 63 встреч этого сезона.

Следующая игра у "Вашингтон Кэпиталз" - 2 марта против "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях.