Жуликоватые юристы построили бизнес на людях, которые хотят приобрести недвижимость напрямую у города

Как привлечь клиента? Ключевой вопрос для любого бизнеса. Опытные предприниматели не скрывают, что товар или услугу главное продать, а произвести их можно в любом количестве (даже на мощностях конкурентов — были бы деньги!) Вот и пускаются предприимчивые граждане на разные ухищрения, позволяющие «захомутать» клиента. В том числе и на откровенный подлог!

«Горячие линии», «электронные приемные», «центры правовой защиты» органов государственной власти. Всем этим изобилует интернет. Многие даже не догадываются, что многие сайты не имеют никакого отношения к столичным органам власти. Однако распознать это не всегда и не всем сразу удаётся. Поэтому жители Москвы вынуждены платить деньги за решение проблем, например, с недвижимостью, а затем плеваться проклятиями в соцсетях: уж очень часто нагнавшие трафик юристы палец о палец не ударяют, чтобы отработать гонорар.

В ПАЛАТАХ ГРАФА ШЕРЕМЕТЕВА

Механизм отъема денег у населения отработан до мелочей.

Мечтаете получить в Москве квартиру по госпрограмме, купить муниципальное жилье на торгах или взять в аренду нежилое помещение для занятия бизнесом? Все дороги ведут в Департамент имущества или Департамент по конкурентной политике Москвы. Есть у них и официальные сайты, и даже витрина, где можно найти объекты, которые город напрямую, без посредников сдаёт в аренду или продаёт. Но есть и обилие навязчивой рекламы конкурирующих компаний. Тех самых посредников, скрывающихся за вывесками «горячая линия» и «электронная приёмная».

Легкий на язык телефонный оператор предлагает прийти на первый бесплатный прием в частную юридическую фирму (со слов лжеменеджеров, «сотрудники департаментов не консультируют — им это запрещено»). А дальше все зависит от вашего благоразумия.

...Романов переулок — тихое местечко всего в квартале от Кремля. В годы советской власти в бывших доходных домах графа Александра Шереметева проживали военачальники Жуков, Рокоссовский, Фрунзе и Ворошилов, ученые и конструкторы Мясищев и Наметкин, а также десятки партийных деятелей — от Хрущева и Косыгина до Вышинского и Молотова. Кругом лепнина, памятные доски и скульптуры львов. Разумеется, и сегодня здесь случайные люди не живут - своего рода заповедник элиты.

Охрана в специальной будке на улице интересуется целью визита. За мной приходит провожатый, который проводит в офис фирмы. Пока ждал юриста пришли еще двое клиентов- парень и девушка. Выглядят, мягко говоря, небогато.

- Помочь мы вам можем, - веско сообщил юрист Олег Александрович, выслушав мою историю. - Все, что выходит за рамки первичной консультации подлежит оплате. Вопрос только в том, какой вариант помощи вы выберете.

История моя не подкупала новизной. Начинающий индивидуальный предприниматель решил снять муниципальное помещение под продовольственный магазин. Помощь требуется и в поиске помещения, и в оформлении документов. Подготовка заявления в Департамент имущества обойдется в 15 тысяч рублей. Комплексная работа с подготовкой полного пакета документов и выездом юриста в департамент — 80 тысяч.

- Вы не первый, кто к нам приходит с «горячей линии». Муниципальные помещения под бизнес есть в отрытом доступе. Но более результативно выехать в департамент, где юрист сможет оценить риски, которые существуют при эксплуатации здания. Теория не всегда совпадает с практикой, - стращал меня Олег Александрович.

Да, меня не приковывали наручниками к батарее и не вымогали денег. Но предупредили, что приведенные выше расценки действуют только сегодня. Позже размер оплаты значительно увеличится.

«ДЕРЗКО, НАГЛО И ХАМОВАТО»

Следующим утром я сидел в юридической фирме на Большой Переяславской улице. От Романова переулка это не близко. Но модель привлечения клиента скопирована полностью: на сайте от имени одного из столичных Департаментов предлагают обратиться в юридическую фирму. Первый прием — бесплатно. В дальнейшем расценки за услуги взлетят.

Юрист постарался произвести на меня впечатление незаменимого специалиста.

- Можете попробовать обратиться напрямую к чиновникам и принять участие в конкурсе на помещение. Но поверьте моему опыту — проиграете, - уверен Александр Юрьевич. - Для успеха нужно сначала получить статус малого предприятия. Затем - бумагу из префектуры, что они заинтересованы в открытии вашего магазина. И только потом обращаться к чиновникам и сразу к контролирующим органам (для контроля за чиновниками). Поверьте, в этом случае чиновники вытаскивают из загашников такие варианты помещений, о которых вы можете и не догадываться.

Но жизнь показывает, что золотые горы здесь обещают только на словах. По окончании консультации увидел, что одна из посетительниц оплачивает прием. Пока шли по офису девушка пожаловалась, что приходит к здешним юристам не в первый раз. Пытается ускорить получение жилья по льготной очереди. Но получается плохо. Сотрудники юридической конторы направили письма в профильные органы, но ситуация не решилась. От услуг этих юристов она отказалась. Но потом позвонила на другую «горячую линию», и снова попала на прием в эту юридическую фирму. Получился какой-то замкнутый круг — что не делай, а все равно придешь к посредникам.

В интернете тоже полно негативных отзывов от клиентов, недовольных услугами таких юристов:

«Обманывают. При расторжении договора не отдают деньги! При разговоре ведут себя дерзко, нагло и хамовато. Не обращайтесь в данную компанию даже без денег.»

«Не связывайтесь с данной фирмой и этими людьми, если не хотите, чтобы Вас развели на деньги.»

ШТРАФ ДО 500 ТЫСЯЧ

- В рассматриваемых случаях подобный «креатив» образует собой сразу два нарушения, ответственность за которые предусмотрена действующим законодательством: нарушение закона о рекламе и закона о защите персональных данных, - пояснил «КП» старший юрист юридической фирмы VEGAS LEX Кирилл Никитин.

Размещении недостоверной информации о принадлежности «субъекта» к органам государственной власти является актами недобросовестной и недостоверной рекламы. Более того, в рассматриваемых случаях неизбежно происходит обработка персональных данных клиентов, что, при отсутствии их согласия на такую обработку, так же является противозаконным. В последнем случае статья 13.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Нарушение статьи 14.3. КОАП законодательства о рекламе предполагает штраф на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

- Кроме того, и законодательство о рекламе, и законодательство о защите персональных данных предусматривают, что помимо привлечения к административной ответственности, существует возможность взыскания с виновных лиц морального вреда, а также понесенных убытков, включая упущенную выгоду, - резюмирует Кирилл Никитин.

Столичные чиновники возмущены навязываемым горожанам юридическим сервисом.

- Граждан, интересующихся приобретением и арендой городских объектов через аукционы, вводят откровенно в заблуждение. По указанным на фейковых сайтах телефонам «консультанты» дают заведомо ложную информацию, что все лоты находятся в неких «закрытых базах» и пытаются договориться о личной платной консультации с потенциальным интересантом. При этом информация обо всех реализуемых городом объектах находится в открытом доступе на Инвестиционном портале Москвы investmoscow.ru, а получить консультацию можно абсолютно бесплатно по телефону или прийти лично в Инвестиционном киоске, - отметили в Департаменте по конкурентной политике Москвы.

Представители органа исполнительной власти обратили внимание, что жульничеством занимается не единственная компания, бизнес на доверчивых гражданах прибыльный. На нечистых на руку юристов работают современные маркетинговые инструменты - контекстная и медийная реклама, а продажи выстроены по принципу воронок. По статистике популярной поисковой системы, в месяц запрос «недвижимость от города» только по Москве набирает более 8 тысяч показов.

- На прямую покупку городской недвижимости через открытые аукционы в прошлом году претендовали 18 тысяч участников, это на треть больше, чем годом ранее. Тем не менее, граждан, которые не обладают информацией о возможности приобретения недвижимости напрямую у города, всё ещё остаётся достаточно много. Витрина городских объектов, выставленных на продажу и предлагаемых для аренды, находится Инвестиционном портале Москвы в открытом доступе и ей может воспользоваться любой желающий бесплатно. Более того, через сервисы портала можно изучить всю документацию по объекту, записаться на осмотр или для первичного знакомства с объектом воспользоваться 3D-туром, - сообщил «КП» руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Стоит ли платить за участие в торгах госимуществом, которое проводится бесплатно? Решать только вам. Но человеку хотя бы необходимо осознавать, что есть и бесплатная альтернатива. Городские власти открыты для людей, которые пытаются решить свои проблемы (ниже читайте «ВАЖНО», где приведены телефоны официального «информационного киска» и «службы одного окна»).

ВАЖНО!

Куда обращаться?

Инвестиционном портале Москвы investmoscow.ru

Инвестиционный киоск – Печатников переулок, 12

Получить бесплатную консультацию по участию в торгах Департамента по конкурентной политике можно в Инвестиционном киоске по телефону: +7 (499) 652 60 25.