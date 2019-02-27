Евгений Малкин в 11-й раз в карьере забросил 20 шайб в НХЛ за сезон

Хоккеисты "Питтсбурга" победили "Коламбус" со счетом 5:2 в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ. Одна из шайб в этом поединке - на счету Евгения Малкина.

У "Питтсбурга" две шайбы забросил Джаред Макканн (на 19-й и 54-й минутах), также шайбы забросили Джейк Гюнтцель (14), Евгений Малкин (22) и Сидни Кросби (60). У "Коламбуса" голы - у двух игроков. Это Оливер Бьоркстранд (25) и Кэм Аткинсон (28). Голевую передачу Аткинсону сделал россиянин Артемий Панарин. Вратарь "Коламбуса" Сергей Боборовский отразил 22 из 26 бросков по своим воротам.

Евгений Малкин стал четвертым русским хоккеистом, который забросил 20 шайб за сезон в 11-й раз за время заокеанской карьеры. Ранее это удавалось Овечкину (14), Сергею Федорову (13) и Алексею Ковалеву (12).

На счету Малкина теперь - 994 (390+604) очка в 841 поединке в матчах лиги. В этом поединке за "Питтсбург" Малкин провел на льду 19 минут и 58 секунд, сделал 3 броска в створ.