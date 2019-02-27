В Москве отгремел мюзикл о советских стилягах, выдвинутый на "Золотую маску"

Во вторник, 26 февраля, на сцене Моссовета с успехом отгремел мюзикл Красноярского музыкального театра "Винил". Удивительный перформанс с участием живого оркестра был выдвинут на главную театральную премию России "Золотая маска" сразу в шести номинациях!

Мюзикл "Винил" рассказал о жизни московских стиляг 1950-х годовФото: из официальной группы "ВКонтакте"

Яркий спектакль с участием 120 человек был посвящен истории самовыражения, свободы творчества, настоящей борьбе советского общества конца 1950-х годов и бесстрашных московских стиляг. Около тысячи зрителей театра Моссовет по достоинству оценили мюзикл от талантливых красноярских артистов. В течение двух с половиной часов публика была погружена в накаленную атмосферу противостояния КГБ и "неформатной" и "неправильной" молодежи.

Мюзикл от Красноярского театра в Моссовете посетили около тысячи зрителейФото: из официальной группы "ВКонтакте"

Все действие мюзикла происходит в Москве в 1957 году накануне VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Московские стиляги отчаянно пытаются попасть на это важнейшее мероприятие и показать иностранным гостям, что такое советский рок-н-ролл и джаз и даже записывают свою первую пластинку "на костях". Однако все это время на них устраивают самые настоящие облавы сотрудники советского КГБ. Однако и это отчаянное противостояние заканчивается "хэппи эндом": артистам все-таки удается выступить на легендарном фестивале.

К слову, выступление артистов в театра Моссовета транслировалось в режиме "онлайн" на сайте Красноярского музыкального театра и в официальной группе Вконтакте. Полюбоваться выступлениями героев мюзикла смогли зрители по всему миру!

Премьера самого мюзикла состоялась 26 июня прошлого года и по итогам предварительного смотра выдвинута на премию "Золотая маска" в следующих номинациях: спектакль, работа дирижера, работа режиссера, женская роль, работа композитора, работа художника. К слову, "КП" удалось поговорить с главным композитором удивительного спектакля, Евгением Заготом, и выяснить, чем же так хорош этот мюзикл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694351" frameborder="0"></iframe> В Москве отгремел мюзикл о советских стилягах, выдвинутый на "Золотую маску".Спектакль с участием 120 артистов из Красноярского музыкального театра пришелся по вкусу искушенным зрителям

- Я уверен, мы номинированы абсолютно заслуженно. Как композитор,я не могу не отметить тот факт, что это самый настоящий мюзикл с 30 яркими вокальными номерами, которые оттачивались профессиональными артистами каждый день. В представлении одинаково удачно затрагиваются такие темы, как советский тоталитаризм, так и жизнь советских стиляг. В мюзикл удачно вплетен и яркий любовный сюжет между героями, - прокомментировал Николай Загот.

Главный композитор мюзикла также отметил, что существует связь между знаменитым российским фильмом "Стиляги" и мюзиклом. Яркие костюмы, интересные вокальные номера, талантливая молодежь однако, есть и весомые различия.

- Мы говорим об одной и той же субкультуре, но все-таки немного по-разному. В мюзикле идет привязка к конкретному году и к конкретному фестивалю Молодежи. В фильме в целом показана культура стиляг в СССР. Главной целью нашего спектакля является борьба между советскими стилягами и властью. И первые одерживают в ней победу, - подчеркнул композитор мюзикла.

Николай Загот также отметил, что мюзикл Красноярского музыкального театра может быть показан и зарубежных странах и будет иметь большой успех у искушенных зрителей.

Главный режиссер постановки, Николай Покотыло также подчеркнул успех Красноярского музыкального театра.

- То, что театр выдвинут в стольких номинациях-это уже успех, показатель, что мы все делаем правильно, - отметил режиссер.

В мюзикле использовалось 140 ярких костюмов. В постановке помимо актеров театра (солистов, хора, балета) также приняли участие воспитанники детской хореографической студии "Флик-Фляк".

К слову, церемония вручения знаменитой Премии "Золотая маска" состоится 16 апреля на Исторической сцене Большого театра. В 2019 году Фестиваль отмечает свое 25-летие.