2019-02-27T13:44:06+03:00
Общество

Миллионы рублей в обмен на протекцию: В Дагестане за взятку задержан прокурор

Он вымогал у местных чиновников деньги за свое покровительство
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Задержанный прокурор Омар Даудов.Задержанный прокурор Омар Даудов.
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Сотрудники ФСБ России задержали и передали в Следственный комитет России прокурора Кайтагского района Дагестана.

- Возбуждено уголовное дело. Прокурор района Омар Даудов неоднократно требовал от главы района взятки от 5 до 10 миллионов рублей за общее покровительство. Также он хотел получить 5 миллионов рублей от главы сельсовета "Маджалисский" за то, чтобы уберечь его от уголовного преследования за якобы незаконное выделение земельных участков, - сообщили в СК России.

В результате, оба дагестанских чиновника отказались платить прокурору, и написали на него заявление в местное подразделение ФСБ.

Кстати, семья Даудова уже давно имела конфликты с законом.

В прошлом году Республиканский государственный телеканал «Дагестан» сообщил об увольнении старшего прокурора Дагестана Рустама Даудова. Сына Омара Даудова. Причиной стал его конфликт на дороге с сотрудниками ГИБДД.

Напомним, в сентябре 2018 года сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль Lexus LX-470 для проверки документов. В нем, в качестве пассажира оказался Омар Даудов. Офицер был сильно пьян, а его водитель не был пристегнут.

Даудов, который был в форме сотрудника прокуратуры, потребовал полицейских вернуть документы на машину водителю, а затем вызвал на место сына, который на тот момент работал старшим прокурором.

Рустам Даудов приехал на место вместе с матерью, и стал угрожать полицейским проблемами по службе. Полицейские указали это в рапорте.

Уже через несколько дней Рустам Даудов был уволен за недостойное поведение приказом прокурора Дагестана Алексеем Ежовым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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