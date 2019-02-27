Кто поймал «Серебряную лань»: вручены премии лучшим спортсменам России

В среду, 27 февраля 2019 года, в Олимпийском Комитете России вручали премии лучшим спортсменам года по версии Федерации спортивных журналистов России.

«Серебряную Лань» получили 10 спортсменов, а также лучший тренер, которым признали наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова. Лучшей командой стала его футбольная дружина.

Но не все лауреаты смогли получить статуэтку лично, ведь сезон у многих в самом разгаре. К примеру, лидер нашей лыжной сборной Александр Большунов сегодня на чемпионате мира в Зеефельде бежит гонку 15 км классическим стилем, где постарается переплавить два своих «серебра» на «золото». Велосипедистка Дарья Шмелева тоже стартует на международных соревнованиях. Кстати, представитель велоспорта стал лауреатом премии «Серебряная Лань» впервые с 2004 года.

Приз за Шмелеву получал президент Федерации велоспорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов, который выразил благодарность организаторам премии. А также напомнил, что успехи в этом виде во многом связаны с именем теперь уже почетного президента федерации велоспорта Игоря Макарова.

Вот кто стал лауреатами премии:

Лауреаты «Серебряной лани - 2018» (по алфавиту):

Александр Большунов (лыжи),

Артур Далалоян (гимнастика),

Павел Дацюк (хоккей),

Артем Дзюба (футбол),

Алина Загитова (фигурное катание),

Климент Колесников (плавание),

Мария Ласицкене (легкая атлетика),

Екатерина Румянцева (паралимпиец – лыжи, биатлон),

Абдулрашид Садулаев (вольная борьба),

Дарья Шмелева (велоспорт).

Лучший тренер – Станислав Черчесов.

Лучшая команда – сборная России по футболу.