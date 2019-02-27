2019-02-27T13:39:22+03:00
Спорт

Первая сенсация Кубка Гагарина: «Спартак» победил СКА

Поединок в Санкт-Петербурге завершился победой "красно-белых" со счетом 2:0
Сергей КИРИЛЛОВ
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Эпизод игры "СКА - Спартак" в Санкт-Петербурге. Фото Александр Демьянчук/ТАССЭпизод игры "СКА - Спартак" в Санкт-Петербурге. Фото Александр Демьянчук/ТАСС
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Во вторник завершились первые матчи 1/8 плей-офф Кубка Гагарина. И главной неожиданностью стала победа московского «Спартака» на выезде над СКА со счетом 2:0. Армейцы Санкт-Петербурга, которые в Западной конференции заняли второе место, считаются в этой паре однозначными фаворитами. А вот красно-белые в течении всей «регулярки» не блистали и попали в плей-офф лишь с 7-го места. Но на питерском льду спартаковцы преобразились и впервые в сезоне обыграли грозного соперника.

А вот как прокомментировал этот успех форвард красно-белых Мартиньш Карсумс:

- Мы постарались забыть всё то, что было в конце «регулярки». Хорошо подготовились к матчу, сыграли так, как просили тренеры. Юлиус Гудачек выдал обалденный матч, поймал всё, что летело в сторону его ворот. Все ложились под шайбу, когда это было нужно, пластались и не жалели себя. Так и должно быть в плей-офф.

Кстати, спартаковцы одержал первую победу в плей-офф КХЛ с сезона-2009/10 годов, а вот питерцы впервые за три года проиграли стартовый матч первого раунда.

28 февраля в Санкт-Петербурге пройдет второй матч этих команд, а затем соперники переезжают на две игры в Москву. Серия ведется до четырех побед.

Кубок Гагарина 1/8 плей -офф

(Первые матчи)

ЗАПАД

СКА – Спартак - 0:2

ЦСКА – Витязь - 4:0

Локомотив – ХК Сочи - 4:3 (ОТ)

Йокерит – Динамо М - 2:4

ВОСТОК

Автомобилист – Трактор -3:0

БарысТорпедо - 4:1

Авангард – Ак Барс - 6:0

Металлург Мг – Салават Юлаев - 2:1 (ОТ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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