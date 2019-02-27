Первая сенсация Кубка Гагарина: «Спартак» победил СКА
Во вторник завершились первые матчи 1/8 плей-офф Кубка Гагарина. И главной неожиданностью стала победа московского «Спартака» на выезде над СКА со счетом 2:0. Армейцы Санкт-Петербурга, которые в Западной конференции заняли второе место, считаются в этой паре однозначными фаворитами. А вот красно-белые в течении всей «регулярки» не блистали и попали в плей-офф лишь с 7-го места. Но на питерском льду спартаковцы преобразились и впервые в сезоне обыграли грозного соперника.
А вот как прокомментировал этот успех форвард красно-белых Мартиньш Карсумс:
- Мы постарались забыть всё то, что было в конце «регулярки». Хорошо подготовились к матчу, сыграли так, как просили тренеры. Юлиус Гудачек выдал обалденный матч, поймал всё, что летело в сторону его ворот. Все ложились под шайбу, когда это было нужно, пластались и не жалели себя. Так и должно быть в плей-офф.
Кстати, спартаковцы одержал первую победу в плей-офф КХЛ с сезона-2009/10 годов, а вот питерцы впервые за три года проиграли стартовый матч первого раунда.
28 февраля в Санкт-Петербурге пройдет второй матч этих команд, а затем соперники переезжают на две игры в Москву. Серия ведется до четырех побед.
Кубок Гагарина 1/8 плей -офф
(Первые матчи)
ЗАПАД
СКА – Спартак - 0:2
ЦСКА – Витязь - 4:0
Локомотив – ХК Сочи - 4:3 (ОТ)
Йокерит – Динамо М - 2:4
ВОСТОК
Автомобилист – Трактор -3:0
Барыс – Торпедо - 4:1
Авангард – Ак Барс - 6:0
Металлург Мг – Салават Юлаев - 2:1 (ОТ)
ИСТОЧНИК KP.RU