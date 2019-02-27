СМИ на Западе превратились в фабрику слухов: Эксперт о задержании в Швеции «Российского шпиона»

«Речь идет о человеке, который предположительно был завербован агентом российских спецслужб, работающим под дипломатическим прикрытием», — сообщил руководитель подразделения шведской контрразведки Даниэль Стенлинг.

«Полиция безопасности (СЕПО) проводит предварительное расследование, возглавляемое прокуратурой отдела национальной безопасности».

По некоторым данным, мужчину задержали на встрече в центре Стокгольма вечером 26 февраля.

Предполагается, что он занимался разведдеятельностью по крайней мере с 2017 года. Пока мало что известно о личности подозреваемого. Только что он работает в Швеции в сфере высоких технологий с информацией, которая, по мнению СЕПО, представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей.

«Дополнительная информация по этому вопросу не может быть предоставлена в настоящее время по соображениям конфиденциальности», - сообщили в прокуратуре страны.

ИМ ТОЛЬКО ДАЙ ИНФОПОВОД

- Сейчас любая информация, к которой можно прилепить слова «Россия» и «шпион», на Западе идет на ленты новостей без проверки, - рассказал «КП» политолог Игорь Шатров. - В разогретом шпиономанией информационном поле она быстро подхватывается и обрастает подробностями. Не важно, насколько достоверна эта информация, главное - что на такую информацию есть потребитель. И это выгодно истеблишменту, который получает возможность оправдать свою антироссийскую политику. Думаю, дело в этом. Что раньше было свойственно только желтой прессе, сейчас норма и для некогда респектабельных изданий. Общественно-политические СМИ на Западе из фабрики фактов превратились в фабрику слухов.