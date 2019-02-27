2019-02-27T14:13:29+03:00
В мире

СМИ на Западе превратились в фабрику слухов: Эксперт о задержании в Швеции «Российского шпиона»

Местные контрразведчики, правда, еще не до конца уверены, что шпион действительно российский
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
Поделиться:
Комментарии: comments2
Политолог Игорь Шатров.Политолог Игорь Шатров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

«Речь идет о человеке, который предположительно был завербован агентом российских спецслужб, работающим под дипломатическим прикрытием», — сообщил руководитель подразделения шведской контрразведки Даниэль Стенлинг.

«Полиция безопасности (СЕПО) проводит предварительное расследование, возглавляемое прокуратурой отдела национальной безопасности».

По некоторым данным, мужчину задержали на встрече в центре Стокгольма вечером 26 февраля.

Предполагается, что он занимался разведдеятельностью по крайней мере с 2017 года. Пока мало что известно о личности подозреваемого. Только что он работает в Швеции в сфере высоких технологий с информацией, которая, по мнению СЕПО, представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей.

«Дополнительная информация по этому вопросу не может быть предоставлена в настоящее время по соображениям конфиденциальности», - сообщили в прокуратуре страны.

ИМ ТОЛЬКО ДАЙ ИНФОПОВОД

- Сейчас любая информация, к которой можно прилепить слова «Россия» и «шпион», на Западе идет на ленты новостей без проверки, - рассказал «КП» политолог Игорь Шатров. - В разогретом шпиономанией информационном поле она быстро подхватывается и обрастает подробностями. Не важно, насколько достоверна эта информация, главное - что на такую информацию есть потребитель. И это выгодно истеблишменту, который получает возможность оправдать свою антироссийскую политику. Думаю, дело в этом. Что раньше было свойственно только желтой прессе, сейчас норма и для некогда респектабельных изданий. Общественно-политические СМИ на Западе из фабрики фактов превратились в фабрику слухов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Земские» доктора и учителя будут получать полную сумму «подъемных»
Лавров выразил надежду на деэскалацию ситуации между Индией и Пакистаном
Песков: публикации о контрабанде запчастей для военной техники из РФ на Украину абсурдны
Трамп пообещал помочь КНДР реализовать ее «безграничный экономический потенциал»
"Спартак" расследует появление на его сайте публикации, оскорбляющей фанатов
Умер Энди Андерсон - бывший барабанщик группы The Cure
Греция изучает варианты прохождения «Турецкого потока» по территории страны
Нетаньяху прилетел в Москву на встречу с Путиным
Субсдии для "земских" докторов и учителей освободят от НДФЛ
Неизвестные напали на посольство КНДР в Мадриде и вынесли компьютеры
Премьер Пакистана предложил Индии решить проблемы путем диалога
Министр гражданской авиации Непала погиб при крушении вертолета
Писатель Евгений Водолазкин стал лауреатом премии Александра Солженицына
Трамп назвал «очень полезные» страны в вопросе денуклеаризации КНДР
Россия и Сирия призвали США вывести войска с сирийской территории
Путин поручил снизить ипотечную ставку до 8% годовых
Три человека погибли при столкновении поезда и грузовика в Нью-Йорке
Шойгу: действия НАТО вынуждают Россию наращивать боевой потенциал
В Кремле крайне обеспокоены ситуацией в отношения Индии и Пакистана
В МИД Индии сообщили подробности воздушного боя над Кашмиром
Путин не планирует встречаться с вице-президентом Венесуэлы
Песков: Из Европы и США регулярно проводятся кибератаки против РФ
Войска на юге РФ укрепят двумя новыми полками и одним ракетным дивизионом
Землю на четыре дня захватит сильнейшая магнитная буря
Конгресс США опубликовал проект новых антироссийских санкций
В банках пожаловались на проблемы со сбором биометрических данных россиян
Кобылкин: Заявка РФ на расширение арктического шельфа была высоко оценена экспертами ООН