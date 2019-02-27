2019-02-27T15:35:24+03:00
Спорт

На ЧМ-2019 в австрийском Зеефельде полиция проводит рейд из-за подозрений в допинге

Российская команда - вне угрозы, в расположении сборной все спокойно
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартовал на прошлой неделе в австрийском Зеефельде.Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартовал на прошлой неделе в австрийском Зеефельде.Фото: REUTERS
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В среду, 27 февраля, стало известно, что полиция Австрии проводит рейд по расположениям национальных сборных, которые принимают участие в ЧМ-2019 в австрийском городе Зеефельд. Первым эту информацию озвучил немецкий журналист Хайо Зеппельт.

Как отметил сам Зеппельт, под подозрением находятся спортсмены из нескольких стран. И речь идет об операции, которая координируется полицейскими органами Австрии и Германии.

Наша команда - вне опасности.

- В расположении сборной России всё спокойно. Если захотят, пускай приезжают. Мы открыты для любых проверок, в том числе и для полиции. Проблем нет никаких, - заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Чуть позже немецкий журналист Зеппельт уточнил, что под подозрением - сборные Эстонии, Австрии и Казахстана.

Чемпионат мира по лыжным гонкам стартовал на прошлой неделе в австрийском Зеефельде. И завершится в это воскресенье, 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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