На ЧМ-2019 в австрийском Зеефельде полиция проводит рейд из-за подозрений в допинге

В среду, 27 февраля, стало известно, что полиция Австрии проводит рейд по расположениям национальных сборных, которые принимают участие в ЧМ-2019 в австрийском городе Зеефельд. Первым эту информацию озвучил немецкий журналист Хайо Зеппельт.

Как отметил сам Зеппельт, под подозрением находятся спортсмены из нескольких стран. И речь идет об операции, которая координируется полицейскими органами Австрии и Германии.

Наша команда - вне опасности.

- В расположении сборной России всё спокойно. Если захотят, пускай приезжают. Мы открыты для любых проверок, в том числе и для полиции. Проблем нет никаких, - заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Чуть позже немецкий журналист Зеппельт уточнил, что под подозрением - сборные Эстонии, Австрии и Казахстана.

Чемпионат мира по лыжным гонкам стартовал на прошлой неделе в австрийском Зеефельде. И завершится в это воскресенье, 2 марта.