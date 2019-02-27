Граждане пересаживаются с иглы бизнеса на шею государства

Доходы от предпринимательской деятельности в общих заработках россиян в 2018 году составили всего 7,5%. Это самый низкий показатель с 1992 года, то есть фактически за весь тот период, когда в России стало возможно официально вести частный бизнес.

Такие данные приводятся в февральском «Ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения», подготовленном Институтом социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС).

Снизилась и доля доходов от собственности (например, от сдачи квартир в аренду) — см. графику. Зато доля социальных выплат в общих доходах граждан заметно выросла — с 18,6% в 2013 году до 19,4% в 2018 -м.

-В 2000-м доля доходов от предпринимательства у нас составляла более 15%, сейчас она снизилась вдвое. Что показывает: все разговоры о поддержке малого и среднего бизнеса у нас остаются не более чем разговорами, - комментирует ситуацию Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. - А политика в отношении самозанятых пока скорее пугает людей, чем приводит к какому-то экономическому эффекту. При этом доля социальных выплат в доходах граждан сейчас выше, чем даже в советские времена! В 1985 году она составляла 16,3%. С одной стороны, это хорошо. Но с другой - это отражение того падения реальных доходов граждан, которое у нас длится уже который год. И того, что людям ничего не остается делать, кроме как рассчитывать на государственную поддержку, а не на себя.

На что живут россияне (структура доходов в %)Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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