Полиция устроила соревнования с лыжниками

Чемпионат мира по лыжам принес сборной России очередную медаль в гонке на 15 км, а многим остальным командам - чудовищные переживания. Австрийская полиция устроила грандиозную допинг-облаву. У российской команды «гостей в погонах» не было. Но день для нас закончился не очень хорошо - снова у нас увели «золото» в последний момент.

Облава в Зеефельде

Возможно, сначала намечались соревнования, потом аресты, но в итоге решили совместить. Австрийская полиция в Зеефельде устроила антидопинговую облаву. Во время рейда по местам дислокации сборных были проведены десятки обысков, задержаны два австрийских гонщика, один эстонец и представитель команды Казахстана Алексей Полторанин. Все они не вышли на старт гонки на 15 км. А кроме них в сети полиции угодили пара медиков и члены некой полукриминальной группировки, занимавшейся распространением допинга.

Это конечно огромный скандал! Полиция все чаще проводит подобные облавы, в том числе на биатлонных соревнованиях. Но в лыжах это все равно рейд стал событием, о котором говорили едва не больше, чем о самой гонке на 15 км.

Большунов «умер» к финишу

А зря. Борьба на лыжне была достойна всего внимания. Гонки с раздельным стартом - очень нервное зрелище. Здесь иногда надо болеть не только за своих, но против чужих. Наш фаворит Александр Большунов стартовал раньше других претендентов на победу, и всем, кто за него переживал, потом приходилось постоянно следить, какие секунды показывают настигающие его соперники. И все время гадать - где здесь тактика прохождения разных этапов трассы, а где плохая смазка и провал по скорости.

Первые километры были за Александром. Но ближе к финишу он заметно сдал, и черту уже преодолевал чуть ли не механически. А летящие вслед за ним соперники, отодвигали Большунова все дальше и дальше. Кажется, Саша все дальше от того, чтобы стать настоящим героем этого ЧМ.

Сундбю обокрал Бессмертных

Зато у России появился еще один претендент на медали - Александр Бессмертных. Он наматывал секунды преимущества над Большуновым, а заодно и над всей остальной группой. Но в спину ему дышал Мартин Сундбю. Бородатый норвежец, сверкая лысиной на солнце, творил невероятное. И это невероятное на финише равнялось 3 секундам преимущества на Бессмертных.

У нас снова только «серебро». Третье на этом ЧМ. И снова очень и очень обидное. Но впереди - две эстафеты. 28 февраля у женщин, 1 марта - у мужчин. Пора побеждать!

15 км, классический стиль

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 38,22,6

2. Александр Бессмертных (Россия) – 2,9

3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 20,4

4. Андрей Ларьков (Россия) – 22,8

5. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 24,3

6. Дарио Колонья (Швейцария) – 32,4

7. Шюр Рете (Норвегия) – 33,9

8. Александр Большунов (Россия) – 58,5

8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 58,5

10. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 1.00,5...

16. Калле Халварссон (Швеция) – 1.49,8...

20. Франческо де Фабиани (Италия) – 1.57,7

21. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 1.59,2...

25. Морис Манифика (Франция) – 2.20,7...

29. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 2.28,2...

33. Максим Вылегжанин (Россия) – 2.50,0

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