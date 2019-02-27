Женщину, которая подает в суд на «Аэрофлот» из-за якобы пропавших во время перелета собак, в Сети называют профессиональной мошенницей

Женщина по имени Тали Ларси сегодня заявила о подаче судебного иска против компании «Аэрофлот». Россиянка рассказывает, что 1 ноября прошлого года летела из Москвы в Нью-Йорк и взяла с собой двух собачек. «Собаки были сданы для погрузки в самолёт... Когда хозяйка попыталась забрать их в аэропорту по месту прибытия, ей сообщили, что собак увезли в приют», - сообщает Национальная служба новостей. По словам Ларси, она обратилась в «Аэрофлот» с претензией об утере питомцев, но животных ей до сих пор так и не вернули.

Гражданка хочет, чтобы авиакомпания компенсировала ей стоимость собак - 7000 евро, а также моральный вред за их утерю - 2 миллиона рублей.

«История - огонь!», - как говорят в таких случаях.

Вот только если копнуть чуть глубже, все начинает играть совсем другими красками.

БИЗНЕС НА МЕЙНКУНАХ

Тали Францевна Ларси - звучит очень красиво и необычно. Но если вбить эти ФИО в поисковике, мгновенно выпадают десятки ссылок за последние несколько лет, где содержатся интересные подробности.

Владелица питомника кошек породы мейнкун (это такие крупные, с кисточками на ушках) Favorite Angel Марина Власова рассказала, что с Тали Францевной она познакомилась еще в 2008 году. Правда, звали ее тогда иначе - Наталья Георгиевна Галецкая. У Власовой женщина купила котенка и в течение нескольких лет поддерживала связь. В какой-то момент Ларси-Галецкая заявила, что тоже хочет заняться разведением мейнкунов, будет создавать собственный питомник. Попросила помочь. Как? Продать пару племенных кошек. Но в рассрочку. Власова пошла на встречу. После этого ее «подруга» попросила еще двух мейнкунов, якобы для дочери. Деньги обещала перевести сразу после получения.

Если коротко: своих денег Марина Власова так и не дождалась.

«Я за свою ошибку заплатила дорого, - пишет заводчица. - В общей сложности 160 000 (рублей, - Авт.), плюс переживания, плюс потерю котят из поля видимости».

Уже позже женщина узнала, что Ларси-Галецкая незадолго до этого носила другую фамилию - Якушева.

«Обычные люди по 3 раза за 4 года не меняют свои имя, отчество, фамилию и место жительства, я уж не говорю про е-майл и телефоны», - недоумевает заводчица.

Это действительно очень странно.

КОЛЛЕКТИВНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

О приключениях Тали Францевны Ларси в интернете активно писали и в 2013 году, и в 2014-м, и в 2015-м. И по сей день пишут.

Оказалось, после попытки завести собственный питомник Ларси переквалифицировалась. Она стала международным зоокурьером. Как это? Живущий за границей человек покупает у российских заводчиков кошку или собачку (это вопрос более низкой цены и новой «крови» - для племенного разведения, - Авт.). Из пункта А в пункт Б животное везет курьер. Он же отвечает за прохождение ветконтроля и прочие сопутствующие процедуры. Курьер обычно получает 100-200 долларов за одно животное. Чистыми. (Саму провозку, документы и билеты клиент оплачивает отдельно). Поэтому стараются набрать побольше заказов в одну сторону. И суммы вырастают.

Телеграм-канал «Бунинская аллея» опубликовал скрин переписок между людьми, которые обвиняют Тали в нечистоплотности.

«Тали меня кинула на 3500$. Доставка на Тайвань», - пишет Татьяна Молодецка.

«Меня она кинула на 3000$, приезжала за деньгами в Тверь», - запись Светланы Ивановой.

И еще несколько десятков записей в таком же духе.

В мае прошлого года о Тали Ларис писала в Фейсбуке заводчица британских кошек из Екатеринбурга Лариса Курбатова. Клиент из канадского Эдмонтона покупал у Курбатовой котенка. Она разместила в Сети информацию о поиске курьера. Откликнулась некая Алина Сергеева. Когда дошло до оплаты, выяснилось, что это - один из никнеймов той самой Тали Ларси.

Деньги за перевозку женщина взяла. Однако никуда не полетела.

«Даты переносились постоянно 12 марта, 20 мая, 25 апреля...», - пишет Курбатова. Заводчица и ее клиентка в итоге решили от услуг Тали Ларси и отказаться. Но деньги та так и не вернула.

- Я опубликовала пост в Фейсбуке о том, что Ларси - международная мошенница, и после этого мне начали писать другие пострадавшие от нее люди, - рассказывает «КП» Курбатова. - На текущий момент их уже больше пятидесяти! Люди так же переводили предоплату или полностью оплачивали услуги курьера, но работа не была выполнена. Либо с них начинали вытягивать бОльшие суммы под разными предлогами. Историй очень много.

Пострадавшие подали в полицию коллективное заявление - просят привлечь Тали Ларси к ответственности. Из ГУВД Екатеринбурга бумаги сейчас пересылают в Москву, в Следственное управление.

СВОИ-ЧУЖИЕ ЩЕНКИ?

Чтобы рассказать о подаче иска к «Аэрофлоту», Тали Ларси собрала пресс-конференцию в одном из московских информагенств. Некоторые журналисты поспешили назвать в своих заметках женщину «бизнесвумен», «предпринимательницей». Но гражданка Ларси сама же расставила точки над i:

- Я являюсь перевозчицей. Это нелицензированная деятельность. Это очень нечистоплотный бизнес...

Корреспонденту «Комсомольской Правды» удалось найти заводчицу, по заказу которой Тали Ларси и летела в Штаты, когда произошла эта история с собаками. У Елены Баулиной во Владивостоке питомник собак породы сеттер.

- Я жалею, что сейчас в 9 тысячах километров от Москвы и не смогла прийти на эту пресс-конференцию, - говорит женщина. - Было бы о чем рассказать журналистам! То, что у Тали неоднозначная репутация, в наших кругах уже давно всем понятно. Но почему она сейчас пытается вытянуть с авиакомпании деньги за собак, которые ей никогда не принадлежали?!

Хм.

И Баулина начинает рассказывать. Тали получила от нее 2400 долларов - за доставку двух щенков (английский и шотландский сеттер) по маршруту Москва - Нью-Йорк - Калгари.

- На эти деньги она должна была купить билеты, оформить ветеринарное свидетельство международного образца, оплатить пошлину. Даже уже на тот момент обе собаки принадлежали другому человеку, гражданину Канады.

Известно, что в аэропорту Нью-Йорка Тали Ларси даже не прошла пограничный контроль. Она пыталась въехать по туристической визе, при этом везла с собой несколько собак и кошек. Естественно, всем стало понятно, что это не обычная поездка, а бизнес. Спустя несколько часов женщину депортировали, отправили обратно в Россию. А сеттеры Баулиной (которые якобы по вине «Аэрофлота» «бесследно исчезли») оказались в собачьем питомнике.

- Получая от меня деньги, Тали брала на себя обязательства по доставке животных, но из-за своей халатности по оформлению своих же документов, она была депортирована. Мне пришлось искать человека в Штатах, который взялся бы оформить недостающие документы на собак и переправить их клиенту в Калгари. Это обошлось мне в очень большую сумму. Я пыталась общаться с Тали, но она заблокировала мой номер, с ней невозможно было связаться. Деньги, которые я ей заплатила, мне никто до сих пор не вернул...

- Так что сейчас с собаками?

- Они живут у своей владельца в Калгари, как и должно было быть.

Так из-за чего тогда весь сыр-бор? Судебный иск. Пресс-конференция. Громкие заявления.

- Мы надеемся, что в полиции все-таки возбудят уголовное дело против Тали Ларси и пострадавшие получат свои деньги, - говорит Лариса Курбатова.

ОФИЦИАЛЬНО

«Действия с собаками г-же Ларси были хорошо известны»

Мы попросили «Аэрофлот» прокомментировать заявление Тали Ларси.

«Ларси Тали оформила перевозку животных на рейс SU102 от 01.11.2018 (одного животного в качестве ручной клади (кот) и двух собак в жёстких контейнерах в качестве багажа). Однако на посадку не явилась по независящим от авиакомпании причинам, ей была переоформлена перевозка на следующий день, - сообщили в пресс-службе авиакомпании. - По нашей информации, Ларси Тали прибыла в Нью-Йорк 02.11.2018. В ходе проверки миграционными властями США она не была допущена в страну и депортирована в РФ рейсом SU103 от 02.11.2018. В Нью-Йорке собаки были направлены в собачий питомник ARK PET OASIS. По информации от питомника ARK PET OASIS после получения необходимых ветеринарных документов и оплаты пребывания собак в питомнике в размере около 1800 доллара США, они 09.11.2018 были переданы Мясоедовой Евгении, проживающей в США. При этом Ларси Тали вела переписку с работниками питомника. Таким образом, местонахождение и дальнейшие действия с собаками г-же Ларси были хорошо известны».