2019-02-27T19:56:30+03:00
Спорт

Станислав Черчесов: Хватит думать о прошлом!

В Москве прошла церемония вручения премии «Серебряная лань»
Петр ПАВЛОВ
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«Серебряная лань» от Федерации спортивных журналистов России - признание профессионалов, пишущих о спорте. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС«Серебряная лань» от Федерации спортивных журналистов России - признание профессионалов, пишущих о спорте. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Станислав Черчесов появился перед журналистами с фирменной улыбкой и был чрезвычайно любезен. Никого не пропустил с рукопожатием, никому не отказал в селфи. Триумфатор ЧМ-2018 продолжает купаться в народной любви и получать призы. Впрочем, чувствуется, что Станиславу Саламовичу уже самому неловко от этих затянувшихся прославлений.

Впрочем, очередная награда из разряда престижных. «Серебряная лань» от Федерации спортивных журналистов России - признание профессионалов, пишущих о спорте. А эти люди скорее привыкли критиковать, чем хвалить.

- Нам нужно смотреть вперед, - резонно заявил Черчесов, получая награду в номинации «тренер года». - То, что было нужно не то, чтобы забыть... А оставить позади. В спорте нет вчера...

Черчесов, конечно, весь в мыслях о матчах отборочного цикла чемпионата Европы. И да, он тренер года, сборная России по футболу - команда года, Артем Дзюба - один из спортсменов года... Но все это результат лета 2018 года.

- Пусть такое лето повторяется почаще, - искренне отметил Черчесов. Сбегая с трибуны, он отдал букет Юлии Барановской.

Юлия пришла на церемонию, чтобы вручить «Серебряную лань» Екатерине Румянцевой, героической участнице паралимпийских игр. Юлия так распереживалась, что даже не смогла сдержать слезы.

- Никогда не волнуюсь на сцене, но тут невозможно удержаться... - сказала она.

Еще одна героиня прошлого года фигуристка Алина Загитова впорхнула в зал на несколько минут, урвав время между тренировками. Детским голосом поблагодарила за доверие, пообещала и дальше радовать болельщиков.

- Раньше я очень волновалась, когда видела такое внимание журналистов, - призналась 16-ти летняя олимпийская чемпионка. - А теперь спокойнее к этому отношусь. Перед выступлениями страшнее.

Вот весь список лауреатов "Серебряной лани":

Александр Большунов (лыжи), гимнаст Артур Далалоян (гимнастика), Павел Дацюк (хоккей), Артем Дзюба (футбол), Алина Загитова (фигурное катание), Климент Колесников (плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Абдулрашид Садулаев (борьба), Дарья Шмелева (велосипед) и Екатерина Румянцева (лыжи, биатлон - паралимпийский спорт).

Тренер года - Станислав Черчесов. Команда года - сборная России по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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