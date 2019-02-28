Польша обвинила украинских националистов в геноциде и переписывании истории

28 февраля 1944 года украинская дивизия СС «Галичина»и боевики ОУН-УПА (запрещена в РФ. - Ред.) уничтожили польское село Гута Пеняцкая, в котором проживало более тысячи человек (сейчас это территория Львовской области). Это было одно из самых зверских и широко известных преступлений гитлеровских приспешников.

Жителей сжигали заживо в костеле и домах. Выжить смогли не больше 50 человек. Так им отомстили за помощь советским и польским партизанам. Среди тех, кого выручали в Гуте Пеняцкой, был, в частности, знаменитый разведчик Николай Кузнецов.

После войны здесь установили памятный знак, а в 1990-х он исчез. В 2005 году президенты Польши и Украины открыли на месте трагедии мемориал. Потом его взрывали, восстанавливали...

А вот сейчас выяснилось, что исчезла еще одна важная вещь: с сайта Института национальной памяти Польши - ИНП (государственного историко-архивного учреждения, расследующего преступления по отношению к польским гражданам) вдруг пропали статьи, посвященные Гуте Пенявской. Так, к примеру, шведский исследователь Пер Рудлинг в своей статье ссылался на опубликованное на сайте ИНП в 2003 году заключение о расследовании этого преступления украинских эсэсовцев.

- Жители, в основном женщины и дети, были заперты и подожжены. Тех, кто пытался убежать, расстреливали. Преступление было совершено против женщин, детей и новорожденных, - цитировал Рудлинг заключение ИНП.

Однако на самом сайте эта публикация на данный момент вычищена. Как и другие на ту же тему. Все, что сейчас можно найти об этом расследовании, размещено на сторонних сайтах, либо в кеше, либо в печатных изданиях. Неужели материалы о позорном преступлении украинцев в Варшаве принесли в жертву сиюминутным политическим соображениям?

С другой стороны, за два дня до скорбной даты посольство Польши направило в МИД Украины ноту протеста из-за установленных в 2018 году возле Гуты памятных знаков. На одном на польском, украинском и английском языках написано, что в трагедии виновны немецкие нацисты, а в селе действовали «польские отряды». А вторая табличка появилась в память украинским жителям соседних сел, замученным «польскими шовинистами и советскими партизанами».

Похороны двух солдат-эсэсовцев, погибших во время атаки на Гуту Пеняцкую

- Это провокация со стороны определенных украинских сил, которые хотят переписать историю. Сколько бы таких табличек не появилось, ничто не отменяет тот факт, что 28 февраля 1944 года жители Гуты Пеняцкой были убиты украинцами на немецкой службе, - отреагировал вице-президент ИНП Кшиштоф Швагшик.

А президент Польши Анджей Дуда прямо назвал это геноцидом поляков со стороны дивизии СС «Галичина» и националистов ОУН-УПА.

- Геноцид был одним из крупнейших в ряду преступлений, которую мы называем резней польского населения на Волыни, Подолье и Львовщине, - написал он в обращении к участникам траурной церемонии в Гуте.

И как понимать такие разные линии поведения, когда и о геноциде говорят, и расследования подтирают?

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Александр ДЮКОВ, директор Фонда «Историческая память»:

«Такая «гибкость» не красит»

- Совершенно очевидно, что статья была стерта из политических соображений. То, что деревня была уничтожена дивизией войск СС «Галичина», - это никем и никогда не оспаривалось. На этот счет есть четкое мнение комиссии историков при украинской правительственной комиссии по изучению ОУН-УПА. Так вот, эта комиссия признала, что в массовом убийстве в Гуте Пеняцкой виноваты украинские нацисты. И никаких аргументов, оспаривающих этот исторический факт, не появилось. При этом неизвестно, когда именно эта публикация была стерта с сайта ИНП. В 2011 году она еще была. Кроме того, нынешняя власть, как мы видим из выступления Анджея Дуды, придерживается традиционной позиции по этой теме и не боится об этом публично заявлять. Таким образом, можно сделать вывод, что расследование удалили с сайта в 2014-15 годах. Конечно, такая «гибкость» не очень хорошо характеризует это ведомство.

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