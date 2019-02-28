Антибиотики и кишечная палочка: Роскачество не нашло в России идеальных пельменей

Эксперты закупили замороженные пельмени 48 торговых марок российского производства стоимостью от 90 до 640 рублей за 1 килограмм. И проверили по 88 показателям качества и безопасности. Увы, идеальными нельзя назвать ни одну из этих марок, никто не смог претендовать на российский Знак качества. Однако некоторые торговые марки заслужили высокий рейтинг.

Топ-10 лучших пельменей:

«Сибирская коллекция» – 4,4 балла (450,21 руб. за 1 кг).

«Дымов» – 4,37 балла (344,89 руб. за 1 кг).

«Цезарь» – 4,36 балла (427 руб. за 1 кг).

«Останкино. Папа может» – 4,36 балла (311,38 руб. за 1 кг).

«Ермолино» – 4,35 балла (153 руб. за 1 кг).

«Мираторг» – 4,3 балла (291,25 руб. за 1 кг).

«ВкусВилл» – 4,26 балла (562,5 руб. за 1 кг).

«Атяшево» – 4,25 балла (374,01 руб. за 1 кг).

«ДобрынинЪ» – 4,25 балла (299,88 руб. за 1 кг).

«Уральские пельмени» – 4,23 балла (418,77 руб. за 1 кг).

Лучшие пельмени производят в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Калужской, Белгородской, Орловской областях, Республике Мордовия и Башкортостан, а также в Челябинской области.

Чего не нашли

В исследованных торговых марках эксперты Роскачества не обнаружили ГМО, тяжелых металлов, пестицидов, а также недопустимых количеств полифосфатов, а также листерий и сальмонелл, консервантов: сорбиновой и бензойной кислоты, нитрита натрия.

А что обнаружили

В пельменях девяти торговых марок эксперты обнаружили бактерии кишечной палочки. Это «Мишкинский продукт», «МясновЪ», «Окраина», «Поспел», «Родной дом», «Сальников», «Своими руками. Карапузы», «Сибирский гурман» и «Снежана» («Домашние»). Эксперты считают, что это следствие несоблюдения санитарно-гигиенических требований на производстве.

В пельменях восьми торговых марок – повышенные количества микроорганизмов (КМАФАнМ): «Белорусские», «Едим дома», «Иркутские», «От Ильиной», «Поспел», «Своими руками. Карапузы», «Сибирский гурман» и «Снежана» («Детские»). Эти превышения могут указывать как на возможное несоблюдение санитарно-гигиенических требований на производстве, так и на нарушение температурного режима или при транспортировке, или при хранении, или при реализации товара в магазине.

Превышения обязательных требований по содержанию антибиотиков найдены в пельменях двух торговых марок: «Белорусские» и Billa. Информация о выявленных нарушениях направлена в контрольно-надзорные органы. И в 16 марках – следовые количества антибиотиков, допустимые техрегламентом, но все же нежелательные для потребителя.

Указанная массовая доля жира в продукте отличалась от реальной в 23 случаях из 48, массовая доля белка – в 5 случаях. В пельменях «Сальников» нашли почти на 10% меньше белка, чем того требует ГОСТ-32951. А в пельменях «Своими руками. Карапузы», предназначенных для питания детей, было больше разрешённого ГОСТ-32967 количество жира: 24,3% при ограничении до 20%.

Громких историй с недовесом обнаружено не было. Обманули производителей по весу только производители марок: «От Ильиной» и «Родной дом».

Есть ли в пельменях мясо?

ДНК крупного рогатого скота и ДНК свиньи были найдены во всех образцах. То есть мясо в пельменях точно есть.

Но эксперты увидели и незаявленные виды мяса - они могли попасть в продукт с плохо промытой ленты на производстве. Так, в пельменях «Иркутские», «Каждый день», «Ларнета» и «Своими руками. Карапузы» обнаружена свинина, хотя в составе она не указана. В«Равиолло» и «Сальникове» – куриное мясо. В составе его нет, но производитель уклончиво указал в маркировке: «Произведено на предприятии, использующем куриное мясо, сою, молочные и яичные продукты, сельдерей, глютен пшеничный» и «На территории предприятия используются: мясо птицы, сельдерей, горчица, яйца куриные, соя, молоко и продукты их переработки».

Порадовало, что сои в пельменях почти нет, только в некоторых образцах ДНК сои все-таки встречалась.

В половине образцов мяса даже много

Пельмени 27 брендов показали соответствие ГОСТ-33394, согласно которому мясной начинки должно быть не менее 50%. Самые высокие показатели у марок «Мясницкий ряд» (около 62% начинки) и «От Палыча» (около 59% начинки).

Самые большие пельмени по весу:

«ДобрынинЪ» (17,4 грамма),

«Каждый день» (16,7 грамма),

«От Палыча» (15,4 грамма).

И самые маленькие:

«Цезаренок» (2,9 грамма),

«Дымов» (4,8 грамма),

«Цезарь» (5 граммов).

КСТАТИ

Костей и крахмала не обнаружили

Один из самых популярных мифов, что в фарш вместе с мясом перемалывают и кости. Но исследователи оценили массовую долю кальция в мясной начинке: она оказалась равна нулю или не превысила 0,05%. Из чего следует вывод: перемолотых костей в мясном фарше испытанных пельменей нет. Только в «Бульменях» были обнаружены хрящи.

Также популярный миф, что в фарш, чтобы сэкономить, добавляют крахмал. Но и его не нашли ни в одной торговой марки.

ВАЖНО

Недетские детские пельмени

Предназначенная для детей продукция «Своими руками. Карапузы», «Снежана» («Детские») и «Цезарёнок», увы, показала не лучшие результаты.

* «Цезарёнок» потерял балл за несоответствие маркировке количества жира, а также за низкий процент содержания начинки (42,5%).

* У пельменей «Снежана» («Детские») обнаружили более серьезное нарушение – повышенное количество микроорганизмов.

* Самый серьезный нарушитель – пельмешки «Своими руками. Карапузы». В них эксперты нашли бактерии кишечной палочки, незаявленные ДНК свинины и повышенное количество жира.