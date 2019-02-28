Руслана: Отказ Украины от участия в «Евровидении» - это шаг назад!

В этом году на Украине сложилась странная ситуация - не нашлось артиста из финалистов национального отбора, кто бы хотел принять участие в «Евровидении». После отказа Maruv выступать за свою страну в Тель-Авиве, отклонили предложения еще несколько артистов. Поэтому национальный вещатель выпустил заявление вообще никого не посылать. Но не все согласны с этим решением. С горячей отповедью выступила певица Руслана. Она сообщила, что болезненно восприняла эту новость. В своём Фейсбуке артистка, которая привезла «Евровидение» на Украину в 2005-м году, написала, что не может найти объяснение этому отказу. Мол, какие-то факторы можно найти для артиста, но для организатора - разве что в случае откровенного форс-мажора. Вспомнила, что в 2004-м году несколько артистов отказалось участвовать в евросмотре, но, как только ей предложили, она с радостью согласилась.

«Отказ - это шаг назад. Что мы этим хотим сказать или доказать? Что мы хотим сообщить миру этим решением, что у нас некого предложить на мировой уровень? Но это неправда! У нас множество талантливых артистов, которые точно достойны представлять страну на "Евровидении".

Певица добавила, что решение будет найдено, если люди, которые за это решение ответственны, захотят найти выход. «Мы не можем отказываться от этого конкурса. Надо искать решения и дать дорогу молодым талантам Украины. Надо разработать новую антикризисную процедуру еще одного отбора, дать второй шанс, найти ресурсы, время, альтернативный способ отбора, но представить достойно Украину на конкурсе. Для меня этот вопрос даже больше не конкурса, а лица страны".

Народ тут же начал голосить в комментариях - мол, вот кто должен был поехать. Но уже поздно - к 10-му марта уже должны быть готовы и песня и номер, плюс артист должен обладать достаточно большой суммой денег, чтобы оплатить все свои расходы на конкурсе. Даже если она найдётся, то где взять песню? Ведь по правилам она должна быть «свежей», не звучавшей прежде по радио и не исполнявшейся публично.

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