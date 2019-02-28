2019-02-28T09:12:32+03:00
Спорт

Три голевых паса Никиты Кучерова помогли "Тампе" выиграть в овертайме 4:3 у "Рейнджерс"

Российский форвард "Лайтнинг" был признан второй звездой поединка
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Никита Кучеров.Никита Кучеров.Фото: REUTERS
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Хоккеисты "Тампы-Бэй" выиграли очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. Со счетом 4:3 в овертайме был повержен "Нью-Йорк Рейнджерс". И не обошлось без рекордов. В частности, победа над "рейнджерами" стала 10-й подряд для "Тампы", что является новым рекордом клуба. А русский форвард "Лайтнинг" Никита Кучеров сделал три голевые передачи.

После очередного успеха у Кучерова 104 (30+74) очка в этом сезоне. И это почти рекорд в клубной истории "Тампы". Никита уже обошел Мартена Сан-Луи (102) и ему остается 4 балла до Венсана Лекавалье (108).

В этой игре шайбы у победителей забросили Тайлер Джонсон (8-я минута), Джей Ти Миллер (15), Дэниел Джирарди (23) и Виктор Хедман (64, ОТ). У хозяев отличились Мика Зибанежад (21), Джимми Веси (24) и Бу Ниевес (35). Кучеров сделал передачи на Джонсона, Миллера и Хедмана.

По итогам матча Никита Кучеров - вторая звезда игры, Виктор Хедман - первая. Джмим Веси - третья. В этой встрече в воротах обоих клубов играли россияне. Андрей Василевский из "Тампы" сделал 33 сейва. А вот Александр Георгиев отразил 26 бросков. У форварда "Рейнджерс" Наместникова - голевая передача.

"Тампа" продолжает лидировать в Восточной конференции - в 64 играх 102 балла. "Рейнджерс" идет на 13 месте - 64 очка за 63 игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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