Норвежский биатлонист забыл расстрелять все патроны в гонке и теперь поделит 7 000 долларов с теми, кто финишировал за ним

Международный союз биатлонистов (IBU) в четверг, 28 февраля, объявил о неожиданном решении. Лидер Кубка мира этого сезона норвежец Йоханнес Бе лишен своего 4 места, 43 очков в Кубке мира и 7 000 долларов призовых за гонку преследования на недавнем этапе Кубка мира в США.

Так уж вышло, что на последнем из огневых рубежей гонки Йоханнес Бе расстрелял четыре патрона, оставив один в боевом механизме винтовки. На финише же судьи и жюри, которые следили за организацией гонки, это обнаружили, но из-за недопонимания так и не передали необходимые документы дальше. И лишь спустя некоторое время IBU после просмотров видеоповторов и изучения документов заметил этот момент - Йоханнес Бе забыл про последний патрон на рубеже.

Спортивный диретор IBU Феликс Биттерлинг прокомментировал эту ситуацию:

- Это досадный случай. Но, поработав вместе с Йоханнесом, мы нашли оптимальное решение с точки зрения нормативно-правовой базы IBU. Мы знаем биатлониста и его отношение к честной игре, поэтому достгли наилучшего из возможных способа отрегулировать эту ситуацию - никаких дисквалификаций, но очки и призовые с этого старта отбираются у спортсмена.

Сам же норвежец виновато молвит в интервью пресс-службе IBU:

- Всегда нелегко отказаться от очков Кубка мира, но я надеюсь, что спортсмены смогут найти мотивацию и силу, чтобы действовать в духе честно игры дальше. Даже если IBU не сможет само опереться на решения своих судей. Сам я обратился к чиновникам и признал свою ошибку в той гонке.

Напомним, что в гонке, которая прошла в Солт-Лейк-Сити 16 февраля, победу одержал Кенте Фийон Майе из Франции. Йоханнес Бе был четвертым с 5 штрафными кругами. Таким образом, после лишения Бе четвертого места, на 6 позицию поднимется Александр Логинов, который был седьмым в той гонке.

А 7 000 долларов призовых, которые Йоханнес заработал за 4 место, он решил поделить с теми, кто финишировал после него в этой гонке.