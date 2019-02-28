Освобождением приморских косаток и белух занялась ФСБ

Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 КоАП России «Нарушение правил и требований регламентирующих рыболовство...» в отношении ООО «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ», «Сочинский дельфинарий».

- Проверкой установлено, что эти организации осуществили добычу, транспортировку и хранение морских млекопитающих в бухте Средней Приморского края (11 косаток и 87 белух), - отметили в ФСБ России.

Согласно собранным материалам, сотрудниками ФСБ России получены заключения специалистов, свидетельствующие о "неудовлетворительных условиях содержания животных, необходимости их выпуска в естественную среду обитания после предварительной адаптации". То есть после проверки здоровья млекопитающих, их должны будут выпустить на свободу.

Напомним, в прошлом году журналисты программы «Вести: Приморье» сняли на квадрокоптер «китовую тюрьму» в бухте Средняя в Приморском крае. Показали в сюжете спины десятков белух, которые теснятся в крохотных вольерах. За семейство дельфиновых вступилась американская актриса и модель Памела Андерсон. Она попросила разобраться с содержанием в неволе белух и косаток в Приморье.

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